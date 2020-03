Les deux vies d’Abel Barbin, né Adélaïde Herculine (1838-1868)

Gabrielle Houbre

PUF, février 2020

312 p. — ISBN: 978-2-13-081832-8

Seul manuscrit connu d’un.e hermaphrodite au XIXe siècle, les Souvenirs d’Adélaïde Herculine, dite Alexina Barbin, ont été publiés en 1978 par Michel Foucault sans que l’anonymat des personnes et des lieux jalonnant son parcours n’ait pu être levé. Il en a été de même lors des rééditions de ce texte iconique dans l’histoire de la transidentité. Une recherche approfondie dans les archives a permis de reconstituer avec précision la jeunesse de la pieuse Barbin en Charente-Maritime. De l’hospice au couvent, du cours normal d’institutrices à son premier poste, de son départ pour Paris à son suicide, Adélaïde Herculine devenue Abel livre une part de ses mystères. Accompagné d’un essai sur les « erreurs de sexe », qui la.le replace dans l’histoire des intersexes au XIXe siècle, l’ouvrage interroge la pertinence de l’ordre sexuel binaire, à l’heure où se développe le militantisme en faveur d’une fluidité transidentitaire et où de nombreux pays légalisent un « troisième » ou « autre » sexe.

Sommaire

Présentation

Texte annoté des Souvenirs d’Alexina/Abel Barbin

Focus sur les personnages principaux

Biographie d’Alexina/Abel Barbin

Essai : Les « erreurs de sexe » au xixe siècle

Sources et bibliographie

Gabrielle Houbre est historienne à l’Université de Paris. Spécialiste en histoire sociale et culturelle et en études de genre, elle travaille sur la sexualité et la transidentité. Elle est notamment l’auteure de la partie consacrée au XIXe siècle dans Une histoire des sexualités (Puf, 2018).

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Tombeau pour Abel Barbin, né Adélaïde Herculine", par Philippe Artières (en ligne le 10 mars 2020)

« J’ai vingt-cinq ans, et quoique jeune encore, j’approche à n’en pas douter, du terme fatal de mon existence. » Ces mots terribles, quasi testamentaires, ouvrent le récit republié par l’historienne Gabrielle Houbre, qui avait entre autres précédemment transcrit et commenté avec talent et précision un lourd dossier de la police des mœurs tenu entre 1861 et 1876 et conservé à la préfecture de police de Paris (Le livre des courtisanes, Tallandier, 2006). Ce n’est pas de prostitution qu’il est ici question, mais d’une « erreur de sexe », pour reprendre le titre de l’essai érudit qui accompagne ces souvenirs d’Abel Barbin, né Adélaïde Herculine.