C’est au début des années 1980 que le concept de genre est proposé à la recherche dans les milieux alors restreints de l’histoire du féminisme et de la sociologie des rapports de sexe. Il est désormais possible de le mettre à l’épreuve. Le titre de ce livre, À côté du genre, marque la volonté de prendre de la distance face à un concept neuf et révolutionnaire. Il ne s’agit pas d’être pour, ou contre : il en va plutôt d’une position en éveil qui questionne avant de résoudre, examine avant d’affirmer…

Geneviève Fraisse a poursuivi cette mise à distance, voyant dans les « excès » ce que le mot « genre » tout autant que le mot « sexe » indiquent, à savoir les deux enjeux de l’émancipation des femmes, l’égalité des sexes et la liberté sexuelle. Car ces deux enjeux ne se maîtrisent pas aisément. Mais plutôt que de vouloir réguler les savoirs et les pratiques, on peut simplement reconnaître que cette question s’inscrit dans la temporalité, celle de la « sexuation du monde », temporalité ouverte à l’écriture de l’Histoire, à la « suite de l’Histoire ».

Sommaire

Avant-propos. Historicité(s)

Introduction

Dix clés pour ouvrir les textes qui suivent

I La différence des sexes, (Puf, 1996)

Une drôle d’idée

Apparence et vérité

L’amour

Éros et le philosophe

Empiricité et monnaie

Concept et savoir

Le désordre

Histoire et historicité

Ruptures

La procédure égalitaire

Sade et Fourier

Éros et Logos

Sexe et vérité

Lucidités

Altérités

Le sujet et l’objet

Conclusion

II La controverse des sexes, (Puf, 2001)

Si j’étais une femme

ALTÉRITÉ ET EXCLUSION

La peur des démocrates

La différence des sexes, une différence historique

De l’objet

Du savoir

Du concept

L’historicité comme hypothèse

Histoires

Le jeu aporétique des deux sexes

Sœurs et frères

Les amis de nos amis

Sur « penser l’autre »

Se penser comme autre

Inscrire les droits des femmes, expliciter les droits de l’homme

L’ONU

L’Europe

La Nation

Expliciter les droits de l’homme

GÉNÉALOGIE DES REPRÉSENTATIONS

Raison de l’espèce, raison de l’esprit

L’enjeu principal

Raison de l’espèce, raison morale, raison pratique

De la faculté à l’usage

Le génie et la muse

La preuve par l’histoire

Le partage des jouissances

La vérité de l’obstacle

Le chant des sirènes

La promesse

À propos d’un monstre moderne

Le sujet

L’objet

La création

La misogynie de Strindberg, entre politique et métaphysique

L’affaire politique

L’histoire métaphysique

Droit de cuissage et devoir de l’historien

Réel et représentation

Mythe et histoire

Droit et oppression

Représentation et vérité

STRATÉGIES D’ÉMANCIPATION

Le choix du neutre chez deux femmes de pensée, Hannah Arendt et Simone Weil

Sur le travail d’éros

Sur l’universel et les catégories

Sur le privé

Sur la violence

Sur la vérité, et la justice

Le « privilège » de Simone de Beauvoir

L’histoire sans sujet

L’intellectuelle

Le privilège de la pensée

Les femmes et le féminisme

Histoire d’une définition

Unité et multiplicité des formes du féminisme

Justice et différence des sexes

Sur l’incompatibilité supposée entre l’amour et le féminisme

Entre égalité et liberté

Penser

Agir

La souveraineté limitée des femmes

PRATIQUES THÉORIQUES

L’Habeas corpus des femmes : une double révolution ?

Déplacer les lois de la nature

Des conditions de l’égalité économique

Le travail, c’est la liberté

La parité économique n’existe pas

L’égalité économique se prouve

Domesticité, emplois de service et démocratie

La paire et le neutre

L’Europe : un laboratoire politique pour une question politique

La controverse des sexes : le cas de la parité

Le premier cercle de la controverse : naturalité et universalité

Le deuxième cercle de la controverse : le principe, le concept et l’outil

Le carré de la controverse : la contradiction et l’inversion

III À côté du genre, un vade-mecum

À côté du genre, un vade-mecum

Voir les obstacles

Choisir les outils, les concepts

Pour quel voyage ?

Logique et controverse

Le sujet et l’objet

TEMPORALITÉ, HISTORICITÉ

En finir avec la « condition » féminine ?

La condition et sa temporalité

La condition et son extériorité

Et après ? La liberté ?

Les contretemps de l’émancipation des femmes (Condition, conséquence, mesure et ruse)

CATÉGORIE VIDE ET DÉRÈGLEMENT DES REPRÉSENTATIONS

Le sommeil des muses

Sexe/genre, différence des sexes, différence sexuelle

L’invention du concept de « genre »

Les usages du genre

Épistémologie et historicité

Deux questions pour un Larousse

La femme, un objet pour la philosophie ?

L’altérité des sexes est-elle radicale ?

Nue est la philosophie

SCHÈMES

Ontologie et politique

Ontologie

Politique

L’action

Le devenir sujet et la permanence de l’objet

Devenir sujet

Rester objet

L’objet et la marchandise

Objet et moyen d’échange

Perspective et actualité

Un changement de paradigme

Habiter la contradiction

Les deux inachèvements

L’égalité

Autour de l'auteur

Geneviève Fraisse est philosophe de la pensée fémi­niste, directrice de recherche émérite au CNRS.