Détours de Derrida. Écriture, traduction, économie

Gaetano Chiurazzi

Editions Mimésis, 2020

192 p.

17 EUR

ISBN : 9788869762437

DESCRIPTION

Ce livre est un recueil d’essais sur Jacques Derrida, allant du thème de l’écriture à ceux de la traduction et de l’économie ; thèmes qui croisent et entrecroisent des questions métaphysiques telles que celles du sujet, de l’humanisme, du temps ou encore de l’infini. En vue d’appréhender ces questions, la déconstruction opère des déviations, des diversions, des écarts et des déplacements, soit en un mot : des « ‑ détours‑ » – par rapport aux voies par lesquelles l’on tente traditionnellement de les aborder. Le titre Détours de Derrida entend précisément faire écho, non seulement auxdits détours, mais à leur possibilité même, laquelle ne renvoie, au fond, qu’au contenu du « concept » instituant et constitutif de la déconstruction : la différence – et à ce dont celui-ci est la trace et représente le diagramme, à savoir le fait qu’une différence se soit produite et que toujours déjà quelque chose puisse arriver. Car qu’est-ce en effet que la déconstruction, sinon, comme l’a écrit Derrida, « ce qui arrive » ?

Gaetano Chiurazzi est professeur de philosophie à l’Université de Turin (Italie) et directeur de programme au Collège International de Philosophie de Paris. Ses intérêts vont de la philosophie ancienne (Platon, Aristote) à la philosophie française contemporaine (Foucault, Deleuze, Derrida), en passant par la philosophie allemande (Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Gadamer)

