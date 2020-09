Psychanalyse de l'infect

Gérard Carret

Jacques André Éditeur, 2020.

132 p.

14 €

ISBN : 978-2-7570-0441-8

Il reste un bout de chemin à faire pour passer entièrement du mythe à la raison, mais il y a peut-être de l'irréductible dans la psyché humaine.

Il sera question de l’infect qui souille, crée le désordre et met le monde et les hommes en crise.

Gérard Carret, en bon scientifique, aurait pu nous présenter une analyse clinique et « objective » de l’infection. Quoi de mieux en effet pour conjurer le sort ? Pourtant, il vient un moment où même les mots de la science ne peuvent plus nous protéger : notre objectivité se dissout dans l’angoisse.

C’est à ce moment que la philologie doit venir renforcer l'approche épistémologique, car les mots que nous pensions être des objets deviennent acteurs et mutants : ils représentent nos affects, nous voici dominés par la panique, les angoisses, la régression.

Il fallait une anamnèse, un retour aux sources, un examen historique des concepts d’épidémie, d’infection, au moyen d’une solide bibliographie, il fallait un approfondissement de tout ce qui a été dit et pensé sur la maladie infectieuse dans l’histoire. Non seulement elles nous permettront de mieux appréhender les tragédies sanitaires actuelles et à venir, mais encore elles nous permettront d’en faire une inépuisable source de renseignements sur le comportement humain.