FRONTIÈRES

XVIe Colloque du CIR17 – Centre International de Rencontres sur le XVIIe siècle

Université d’Artois – en ligne sur inscription – 19-22 mai 2021

MERCREDI 19 MAI – 14H-18H

14h – Accueil par Claudine Nédelec et Marine Roussillon ; allocution de Jean Leclerc, Président du CIR 17, et de Gilles Declercq, secrétaire général.

14h30 – Conférence inaugurale d’Alain Viala :

« Champs, bornes et terrae incognitae : l’expérience des rencontres galantes »

15h – Tracer les frontières

Présidence : Jean Leclerc

Julien Le Mauff : « Penser la frontière au premier XVIIe siècle : réalités d’un concept en formation »

Marie-Claude Canova-Green : « La Bidassoa à l’heure des mariages espagnols (1615-1660) »

Jean-François Courouau : « La frontière invisible entre gascon et languedocien au XVIIe siècle »

15h30. Discussion

Présidence : Marcella Leopizzi

Hervé Baudry : « Censure et frontières : pour une cartographie européenne »

Simon Gabay : « Chercher la frontière : le théâtre classique en cartes »

16h10. Discussion

16h30 – Franchir les frontières

Présidence : Benoît Bolduc

Pierre Ronzeaud : « Un lieu obsidional et obsessionnel dans un non-lieu : la frontière dans les utopies de Foigny, Fontenelle, Gilbert et Veiras »

Sylvie Requemora : « Le rituel initiatique de la frontière dans les récits de voyages : des rhadars terrestres au carnaval de la ligne maritime »

Marcella Leopizzi : « L’ici et l’ailleurs dans La Maison des Jeux de Charles Sorel »

17h. Discussion

Présidence : Pierre Ronzeaud

Isabelle Trivisani-Moreau : « Le passage clandestin : mises en récit de la frontière dans quelques écrits autobiographiques protestants de la fin du XVIIe siècle »

Aloisio Antinori : « De la contestation de l’hégémonie italienne au franchissement des frontières. Le cas de l’architecte Mattia De Rossi »

Yohann Deguin : « Courriers internationaux : l’auteur, le lecteur, le censeur »

17h50. Discussion.

JEUDI 20 MAI – 14H-17H15

14h – Conférence de Marie-Élisabeth Henneau et Julie Piront

« Des religieuses face au monde protestant : expériences et représentations des frontières aux avant-postes de la Dorsale catholique durant la guerre de Trente Ans »

14h30 – Repousser les frontières : conquêtes et conflits

Présidence : Gilles Declercq

Nicolas Correard : « Le regard des dieux passe-t-il les frontières ? Satires ménippées et “folies d’Europe” »

Fadi El Hage : « La frontière rassurante et inquiétante : l’expansion des frontières septentrionale et orientale de la France au XVIIe siècle chez les mémorialistes et diaristes français »

Anne Piéjus : « Les conquêtes territoriales de Louis XIV dans l’air et la chanson, de la guerre de Hollande à celle de Succession d’Espagne »

15h – Discussion

Présidence : Claudine Nédelec

Anthony Saudrais : « Du dessein artistique à la réalisation d’un monument frontalier : l’arc de triomphe »

Joséphine Gardon : « Les frontières de Faramond : élaborer le mythe des frontières naturelles »

Francine Wild : « La délimitation du territoire dans les poèmes héroïques »

15h 50 – Discussion

16h10 – Frontières et création (1)

Présidence : Marine Roussillon

Jean-Luc Robin : « Démarcation ou indiscipline ? Enquête sur la différentiation des champs au XVIIe siècle »

Nicolas Garroté : « Extension du domaine de l’amour : frontières du jardin et frontières de l’échange dans la correspondance de Mme de Sévigné »

Sophie Rollin : « Vincent Voiture : un passeur de frontières »

Alexander Roose : « Pascal : pensées de la limite »

17h – Discussion

17h30-18h45

VENDREDI 21 MAI – 14H-16H30

14h – Frontières et création (2)

Présidence : Anne Piéjus

Benoît Bolduc : « La fête sans frontière ou l’“agréable communication” des fêtes européennes dans la Gazette »

Marta Teixeira Anacleto : « Les enjeux des frontières dans la tragi-comédie pastorale (ou les équivoques de la “constitution mixte”) »

Stella Spriet : « Comment rivaliser avec l’opéra italien ? La réponse proposée par Corneille dans Andromède (1650) »

14h30 – Discussion

14h50 – Frontières et transgressions

Présidence : Marta Teixeira Anacleto

Laurence Giavarini : « Passer les bornes ? Le fait nobiliaire des mémoires (autour de Courtilz de Sandras) »

Judith le Blanc : « Les airs migrateurs de Lully, facteurs de porosité des frontières »

Céline Paringaux : « Frontières linguistiques dans la comédie moliéresque »

Pierre-Louis Rosenfeld : « Le tracé dans l’œil ou la frontière comme obsession dramaturgique chez Georges de Scudéry »

15h30 – Discussion

Présidence : Alain Viala

Grégoire Menu : « Une frontière disputée : Nicolas Caussin, confesseur de Louis XIII, sur la ligne de front séparant politique et religieux »

Aurélie Bonnefoy-Lucheri : « Brouillage des frontières entre public et privé dans les Historiettes de Tallemant des Réaux »

Delphine Calle : « L’amitié, “le Rempart des Cités” »

16h20 – Discussion

SAMEDI 22 MAI – 14H -16H.

14h – Territoires frontaliers

Présidence : Sophie Rollin

Marianne Closson : « Les îles flottantes ou l’impossible frontière »

Jörn Steigerwald : « Le Forez ou la frontière entre civilisation et héroïsme (à propos de l’histoire d’Alcippe, L’Astrée I, 2) »

Clément Van Hamme : « Venise frontière de France : Venise face à la menace turque dans la littérature française du XVIIe siècle »

Romain Jobez : « Aux confins des empires : considérations géopolitiques excentrées sur le martyre de la reine géorgienne Kétévane »

14h50 Discussion

Présidence : Isabelle Trivisani-Moreau

Isaure Boitel : « Repousser la frontière. De l’intégration de la Flandre au royaume de France pendant le règne de Louis XIV »

Andrea Grewe : « La Princesse de Clèves à Amsterdam – Les Flandres et les Pays-Bas du Nord comme zone de contact entre la France et les pays de langue germanique »

15h30. Discussion