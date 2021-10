Traduit et accompagné d’une introduction de Jacques Le Rider, Le Langage est un texte important et représentatif de la pensée et de la personnalité de Fritz Mauthner. Expression de son scepticisme linguistique radical, il insiste sur le caractère contraignant de la langue qu’il considère comme un facteur décisif du conditionnement social et culturel des individus. Il s’agit du condensé le plus concis que Mauthner ait donné de ses thèses qui ont marqué de nombreux intellectuels au XXe siècle parmi lesquels Landauer, Hofmannsthal, Wittgenstein, Hugo Ball, Döblin et les avant-gardes des années 1968, mais aussi Borges, Joyce, Beckett et George Steiner.

Fritz Mauthner (1849-1923), écrivain et théoricien allemand, est l’auteur de plusieurs ouvrages de philosophie du langage, dont les célèbres Contributions à une critique du langage.