Adresse : Maison de la Recherche - Université Sorbonne Nouvelle - 4 rue des Irlandais - Salle Athéna

Friction des langues. Multilinguisme et traduction



Journées d’études du 28 et 29 avril 2022





Comité d’organisation : Antoine Ducoux (CERC), Guido Furci (CERC), Amanda Murphy (PRISMES), Florence Olivier (CERC)



Avec le soutien du CERC (EA 172), de PRISMES (EA 4398) et de l’équipe de recherche TRACT



Avec la participation du MHiC-Lab (Medical Humanities in Context), du IAWIS (International Association for Word and Image Studies), et de l’Association L’Intermède (Ass. Loi 1901)



Contact : frictiondeslangues@gmail.com



Salle Athéna, Maison de la Recherche, 4 rue des Irlandais



Jeudi 28 avril 2022



9h45 Accueil des participants





10h-10h15 Comité d’organisation : Discours d’ouverture



10h15-10h45 Rosana Orihuela, Université de Caen (Normandie) : Réflexions sur une (im)possible « traduction au carré » d’El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas





10h45-11h Pause café





11h - 11h30 Chiara Denti, Université Paris 1 Sorbonne Panthéon et Idriss Amid, Université de Bologne: Écrire et traduire en situation de « polygamie linguistique » : le cas d’Amara Lakhous



11h30-12h Arno Renken, Haute Ecole des Arts de Berne : Dans la voix fluette la langue disparue





12h à 13h30 Déjeuner





13h30-14h00 Matilde Manara, Université Sorbonne Nouvelle : « Reading the Greenness ». L’anglais et le dialecte dans les haïkaï autotraduits d’Andrea Zanzotto



14h00-15h30 Martin Rueff, Université de Genève : Des langues maternelles



15h30-16h00 Paolo Bellomo : La poétique de la non-maîtrise





15h00-15h15 Pause café





15h15-16h15 Myriam Suchet, Université Sorbonne Nouvelle et Stefania Becheanu, artiste-plasticienne : Atelier et performance

***



Vendredi 29 avril 2022





9h30 Comité d’organisation : Accueil des participants et présentation de la journée





9h45-10h45 Lily Robert-Foley, Université Paul Valéry - Montpellier : Atelier de traduction créative





10h45-11h00 Pause café





11h00-11h30 Antonio Bibbò, Université de Trente : Scratching the surface: traces of Irish in the Italian translations of folklore literature



11h30-12h00 Yen-Maï Tran-Gervat, Université Sorbonne Nouvelle : Traduire le pastiche





12h00-13h30 Déjeuner





13h30-14h00 Mathieu Dosse : Lire la traduction... sans comparaison



14h00-14h45 Hélène Boisson, Ecole Normale Supérieure (ECLA) : La traduction de la BD plurilingue La Grande Histoire de l'Écriture





14h45-15h00 Pause café





15h00-17h00 Retour d’image (Cinéma & handicap) : Atelier sur la langue des signes