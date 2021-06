Françoise Rétif,

Ingeborg Bachmann. Ce qui est vrai,

Vandenhoeck & Ruprecht, juin 2021,

collection "Bonn University PressLe dialogue scientifique franco-allemand",

EAN13 : 9783847112891.

L'essai part en quête de la motivation secrète de l’écriture d’Ingeborg Bachmann et met en lumière un certain nombre de mystères entourant sa vie, en particulier les années viennoises, dans sa jeunesse, alors qu'elle n'est encore qu'une inconnue. Il apparaît que l’œuvre est placée sous le signe d’un dévoilement problématique : comment et par quels moyens littéraires mettre en forme une vérité indicible ? Les lettres à son mentor juif autrichien Hans Weigel, inédites et très peu commentées, révèlent une réalité insoupçonnée et jettent un éclairage nouveau sur sa relation à Paul Celan. D’une correspondance à l’autre se révèle une écrivaine malade, fragile, solitaire, mais douée d’une résistance et d’un courage exceptionnels dans la volonté d’arracher de haute lutte chaque page au silence imposé par un traumatisme refoulé.

SOMMAIRE

L’EXIGENCE DE VÉRITÉ 11

RENCONTRE À VIENNE. LES LETTRES À HANS WEIGEL 39

VIOLENCES SEXUELLES ET MÉMOIRE TRAUMATIQUE 71

D’UNE CORRESPONDANCE À L’AUTRE,

D’UNE SOLITUDE À L’AUTRE 79

« LAISSE-NOUS TROUVER LES MOTS ».

CORRESPONDANCES CRYPTÉES (BACHMANN/CELAN) 93

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 111