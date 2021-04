François Vanoosthuyse, L’école des hommes. Essai sur Mauprat de George Sand.

Rouen : PURH, 2021

*

*

Cette monographie consacrée à Mauprat (1837), roman de George Sand, propose une réflexion sur ses enjeux politiques (les droits fondamentaux et en particulier les droits des femmes), en les contextualisant. Elle comporte en outre une analyse de la composition, de l'esthétique et de la logique du récit ; elle cherche à cerner la singularité de ce discours et de ce style, tout en identifiant ses ascendants littéraires et philosophiques.

Mauprat interroge la stéréotypie romantique du masculin héroïque (brigands, lions, séducteurs sentimentaux, chevaliers et révoltés), et fait dysfonctionner l'histoire d'amour avant de la remettre sur pied.

François Vanoosthuyse, maître de conférences habilité à diriger des recherches en littérature française et didactique du français langue étrangère à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, a publié de nombreux articles consacrés à la vie littéraire du XIXe siècle français ou à des questions de théorie littéraire. Il poursuit parallèlement une réflexion didactique concernant la transmission de la littérature et du cinéma.

