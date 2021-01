François Dell et Romain Benini

La Concordance chez Racine.

Rapports entre structure grammaticale et forme métrique dans le théâtre de Racine

Paris, Classiques Garnier, coll. Versification, métrique et formes de la poésie, 2021

EAN : 9782406096177 — 229 p. — 28 €

La concordance est un phénomène essentiel à l’esthétique racinienne et à toute écriture métrique. Ce livre le décrit à l’aide de notions linguistiques applicables aussi bien à Racine qu’à d’autres poètes et traditions poétiques, et il aboutit à des généralisations valables pour tous les vers classiques français.

Table des matières…

Avant-propos 11

Introduction 13

La congruence 21

2.1. Définition de la congruence 22

2.2. Les dérogations à Congruence 29

2.3. Discongruences interdites chez Racine 31

2.4. Congruence des fins de distique 37

2.5. Les contre-exemples à CongRac 43

2.6. Discongruences successives 45

2.7. Discongruence et frontières de GI 48

La cohésion 53

3.1. La structure prosodique 54

3.2. La cohésion à la césure 59

3.3. La cohésion à l’entrevers 66

3.4. Cumul des conditions aux bornes 73

3.5. Hémistiche et groupes phonologiques 76

3.6. L’hypothèse de la métrique phonologique 84

Mètre et rythme naturel de la langue 85

4.1. Schèmes accentuels et grilles 86

4.2. Discordances de proéminence 96

228

4.2.1. Discordances de proéminence à gauche 98

4.2.2. Discordances de proéminence à droite 102

4.2.3. Distribution des DSP 109

4.3. Distinguer grammaire et métrique 110

4.4. Un autre exemple de choix entre des prononciations concurrentes : la chanson 116

La congruence est une concordance

entre groupements 119

5.1. Congruence et accentuation 120

5.2. La congruence au-delà de la phrase 127

Conclusion 133

6.1. Bilan 134

6.2. Une grammaire métrique ? 136

6.3. Degrés de congruence 138

6.4. L’alexandrin, un mètre parmi d’autres 145

6.5. Les discordances de proéminence en fin de vers 151

Appendice

Syntaxe 155

1. Division du texte en phrases 155

2. Structure en constituants 162

2.1. Préliminaires 162

2.2. Quelques configurations canoniques 163

2.2.1. Prédicats, compléments, circonstants 164

2.2.2. Adverbes en tête de proposition 166

2.2.3. Auxiliaires 166

2.2.4. Coordination 167

2.3. Antéposition et métaposition 167

2.4. Métapositions et congruence 172

2.5. Ambiguïtés 175

Annexe I

Liste des discongruences comptées dans Britannicus 179

Annexe II

Listes indicatives de discongruences 181

Annexe III

Dénombrement des discongruences

relevées dans le théâtre de Racine 195

Annexe IV

Bornes discongruentes qui ne coïncident pas

avec un bord de GI. Texte des vers 197

Glossaire 215

Bibliographie 219

Index des notions 225