L’utopie sociale dans la littérature française du XIXe siècle

sous la direction de Brigitte Diaz et Agnese Silvestri

SOMMAIRE

Brigitte Diaz, Agnese Silvestri, L’utopie sociale dans la littérature du XIXe siècle

Articles



Vincenzo de Santis, Pensée utopique et poésie scientifique. L’Atlantiade, ou la Théogonie newtonienne de Lemercier (1812)



Damien Zanone, Roman, histoire et utopie. Sur Les Battuécas de Félicité de Genlis (1816)



Annamaria Laserra, Charles Nodier et le sort du «triste quadrupède vertical»



Agnese Silvestri, L’utopie réparatrice de la faute et les contradictions du récit romanesque: Le Curé de village de Balzac



Brigitte Diaz, Rêver la société, réinventer le couple: figures de l’utopie dans quelques romans de George Sand (Le Meunier d’Angibault, Le Péché de Monsieur Antoine, La Ville noire)



Chantal Brière, Florence Naugrette, Les jardins comme utopies sociales dans Les Misérables



Julie Anselmini, Écriture de la Révolution et utopie chez Alexandre Dumas Père : Création et Rédemption



Boris Lyon-Caen, Espèces d’utopistes. Un parcours zolien



Claire Barel-Moisan, Se marier en utopie au XIXe siècle



Catherine Mariette, Utopie et dystopie dans La Misère de Louise Michel



José-Luis Diaz, La littérature de l’avenir selon trois romans dystopiques du XIXe siècle (Émile Souvestre, Le Monde tel qu’il sera, 1847; Jules Verne, Paris au XXe siècle, 1863; Albert Robida, Le Vingtième Siècle, 1883)



Françoise Sylvos, Voyage en ballon au dessus des utopies et anticipations françaises. Poétique et idéologie du premier au second XIXe siècle

Comptes rendus

É. Essono Tsimi, Vous autres, civilisations, savez maintenant que vous êtes mortelles. De la contre-utopie (V. Stiénon)

A. Saignes, La Pensée politique de l’anti-utopie (C. Couleau)

J.-L. Laville, M. Riot-Sarcey, Le Réveil de l’utopie (G. Tatasciore)

N. Wolf, M. Rémy (dir.), Ce que Mai 68 a fait à la littérature (F. Lorandini)

Notes de lecture

