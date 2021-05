Franck Robert

L’Écriture sensible. Proust et Merleau-Ponty

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque proustienne, 2021

EAN : 9782406107507

500 pages

56 €

L’ontologie du sensible de Merleau-Ponty se nourrit de sa lecture de Proust. Le sensible est un appel à l’expression. La littérature répond à cet appel. La méditation sur le sensible et la parole porte sur le sens philosophique de l’écriture et sur la dimension littéraire de la philosophie.

Table des matières