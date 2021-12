L’Arcadie, terre austère du centre du Péloponnèse, a connu une étonnante métamorphose dans l’esthétique occidentale : elle est devenue une utopie poétisée où des bergers se consolent, par le chant, des vicissitudes du monde. Après en avoir longtemps attribué l’invention aux Bucoliques de Virgile, les chercheurs les plus récents adoptent une position hypercritique en la lui déniant. Ils estiment que cette Arcadie est ou bien l’oeuvre d’épigrammatistes et de bucoliques grecs, ou bien le fruit d’un anachronisme avec la Renaissance italienne. Cet ouvrage mène une enquête globale qui manquait sur la question, en analysant l’ensemble des recueils virgiliens. À l’aide de concepts précis, tels l’arcadisme latin, le chant panodique, ou l’arcadicité écopoétique, il vise à démontrer l’originalité créatrice de l’Arcadie virgilienne qui s’impose du début à la fin comme une noétique de la paix introuvable.

Franck Collin est agrégé de lettres classiques, maître de conférences HDR en Langues et Littératures antique, médiévale et comparée, à l’Université des Antilles. Spécialiste de mythopoétique et d’écopoétique, il a publié notamment Éduquer en pays dominé (2018) et Antiquités décentrées. Walcott, Quignard, Ransmayr (2021).

