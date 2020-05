Francis Larra, L’Histoire labyrinthe. L’Expédition de Sicile chez Thucydide,

Éditions Passage(s), collection "Essais", 2020.

EAN13 : 9791094898581.

Avec ce 4e essai, Francis Larran nous offre une approche novatrice, érudite et brillante d'une des oeuvres historiques les plus connues de l'Antiquité. L'expédition de Sicile, clef de voûte de l'écriture de la Guerre du Péloponnèse par Thucydide est un morceau de bravoure qui n'a pas encore livrés tous ses secrets. Francis Larran se propose d'en révéler ici de nouveaux en nous guidant, tel Arianne avec son fil, au travers des méandres de cette oeuvre, traversant avec brio, entre historiographie et analyse textuelle, les couloirs d'un temps qui, pour être antique, ne résonne pas moins jusqu'à nous... Un ouvrage à acquérir absolument pour tout amoureux de l'Antiquité, de l'histoire, de l'historiographie, de la littérature et de la culture antiques, qu'il soit spécialiste ou non.

Loin de figer Thucydide dans le rôle du parfait historien, L’Histoire labyrinthe jette un nouveau regard sur un épisode phare de son œuvre, l’Expédition de Sicile. Plutôt que de considérer La Guerre du Péloponnèse comme un fidèle miroir du passé, l’essai suit le fil des contradictions du récit pour pénétrer dans le labyrinthe d’une œuvre qui s’offre à une étonnante pluralité d’interprétations. C’est en parcourant, à travers les siècles, l’espace littéraire de l’Expédition de Sicile que l’on comprend le projet de Thucydide. Œuvre ouverte et aporétique, comme les dialogues socratiques de Platon, La Guerre du Péloponnèse défie, par ses énigmes, l’esprit critique des lecteurs et les entraîne ainsi aux controverses intellectuelles de l’Athènes classique. Pénétrer dans le labyrinthe de Thucydide, ce n’est pas seulement frémir devant les malheurs de l’armada athénienne, c’est aussi se frotter aux délicates questions du devenir historique, de l’éthique politique ou de la faute humaine.

Docteur et professeur agrégé d’Histoire, Francis Larran consacre ses recherches à l’historiographie grecque. Il a notamment interrogé le rôle des bruits publics (Le bruit qui vole, PUM, 2011), de l’anachronisme (Pisistrate à contretemps, L’Harmattan, 2014) et des représentations spatiales (Sparte à bonne distance, De Boccard, 2019) dans l’écriture de l’Histoire ancienne.