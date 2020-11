Francesco LA MANTIA,

Pour se faire langage.

Lexique élémentaire de la Théorie des Opérations Prédicatives et Énonciatives d'Antoine Culioli

Préface de Dominique Ducard.

Avec un entretien d'Antoine Culioli par Sophie Fisher et Francesco La Mantia.

Louvain-la-Neuve, Academia / EME Éditions

Collection "Sciences du langage. Carrefour et Points de vue / Lexica

EAN13 : 9782806105462 — 278 p— 28 € / 20,99 €



Figure majeure de la linguistique, Antoine Culioli (1924-2018) a ouvert un champ de recherche qui a renouvelé les sciences du langage du 20e siècle. Fermement convaincu de la nécessité d’un « programme scientifique qui allie l'empirique sous sa forme la plus ne et le raisonnement métalinguistique », il a consacré tous ses efforts à l’analyse de l’activité de langage « appréhendée à travers la diversité des langues, des textes, des situations».

Pour se faire langage vise à reconstruire les étapes de cette démarche en se focalisant sur les termes clés de la théorisation culiolienne. D’où ce lexique élémentaire de ce qui est passé à l’histoire des idées linguistiques sous le nom de Théorie des Opérations Prédicatives et Énonciatives. Le volume, préfacé par Dominique Ducard, s’ouvre avec un essai sur la notion de « structure en came » et est clôturé par un entretien d’Antoine Culioli avec Sophie Fisher et Francesco La Mantia.

Francesco La Mantia est professeur associé de philosophie du langage à l’Université de Palermo. Il a édité une anthologie italienne des écrits d’A. Culioli introduite par Tullio De Mauro. Parmi ses publications, Seconda Persona, Enunciazione e Psicoanalisi (Quodlibet) et Diagrams and Gestures, avec Charles Alunni et Fernando Zalamea (à paraître en 2021 chez Springer).



Cet ouvrage inaugure la sous-serie "Lexica" de la collection "Sciences du langage. Carrefour et Points de vue" qui se propose d'offrir, dans une perspective applicative ou historique, des outils terminologiques utiles dans les divers domaines du savoir linguistique.