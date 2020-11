En ligne

Formuler/Guérir. La littérature entre médecine et magie

Journées Internationales CUSO, en ligne

17 & 18 novembre 2020, dès 9h.

Qu’elle soit affaire de savoir ou de foi, technologique ou rituelle, la guérison a tout aussi vigoureusement sollicité la vie des formes et l’imagination que les gestes thérapeutiques et la science. Constamment prise dans la dialectique entre science et magie, rationalisme et irrationalisme, la guérison concerne notre connaissance des ressources naturelles, ainsi que l’évolution des arts et des techniques, ou encore l’histoire des croyances. Toutes ces modalités possibles de la guérison déterminent largement le rapport de chacun au monde, à l’autre, à soi, et à la culture. Si l'initiative de ce colloque est antérieure à la crise sanitaire actuelle, cette dernière nous encourage d'autant plus à interroger ce que guérir veut dire. Ici, du point de vue littéraire, du point de vue des mots, des styles, de la forme simple qu'est la formule.

La formule est un dénominateur commun de la science et des arts, de la guérison miraculeuse et médicale : formules littéraires, magiques, mathématiques, chimiques, la formula ou petite forme, est une expression concise, nette, qui résume, c’est une forme déterminée, consacrée, c’est un ensemble de paroles rituelles à répéter. La formule agit, elle n’a rien à dire. Son action obéit à des accords tacites passés entre interlocuteurs, et c’est au sens de langage codé par des chiffres et des signes qu’elle entre au XVIIIe siècle dans le vocabulaire scientifique. La formule est une séquence linguistique où la signification vacille au profit du signe, du rythme, du son. La formule est mnémonique, il faut la répéter, elle est rigoureusement magique. Elle abolit le sens des mots au profit de l’action. On la retrouve dans toute la littérature de la modernité, au moins de l’Eureka de Poe (qui mobilisa à des titres divers Baudelaire, Mallarmé et Valéry), aux formules mathématiques de l’Oulipo et le bi-carré latin de Perec.

Ce colloque réunira donc des chercheurs qui ont pensé les relations de la littérature avec d’autres disciplines afin de saisir, dans la tension entre science et magie, l'efficacité de nos formules contre la maladie.

