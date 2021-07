Flora Souchard

Poésie et dynamique animale. Jules Supervielle, Saint-John Perse et René Char

Paris, Classiques Garnier, coll. Études de littérature des XXe et XXIe siècles, 2021

EAN : 9782406115229 — 601 p. — 48 €

Dans une approche novatrice des bestiaires, cet ouvrage étudie la faune poétique au plus près de ses composantes organiques, qui apparaissent essentielles au rythme et à la pensée du poème. Dans une dynamique de l'obliquité, bêtes et poètes offrent au lecteur de nouvelles pistes pour saisir l’altérité des vivants.

Table des matières…