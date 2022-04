Adresse : ENS, Salle Celan, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris

Flaubert et la scène de l’écriture

Journée d’étude organisée par Cornelia Wild (Siegen) dans le cadre du

Séminaire Flaubert 2021-2022 « L’insociable sociabilitéen », Institut des textes et manuscrits (ITEM)

Le 13 mai 2022, 14h-18h à la ENS, Salle Celan, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris.

Journée d’étude en français et allemand



La journée d’étude analyse les « préparations » du roman flaubertien comme pratique, répertoire de gestes et mise en scènes préparatoires qui impliquent d’autres scènes: scènes hystériques, psychanalytiques, théâtrales… Ainsi, le gueuloir flaubertien devient la scène imaginaire pour la matérialité de l’écriture. Dans des évanouissements, des extases, des attitudes passionelles, des convulsions, des crises et des cris, les états corporels et physiques sont rapportés à l’écriture.

Cette journée d’étude s’intéresse à définir les prédéterminations de l’écriture, à savoir de rendre lisible le « théâtre » de Flaubert afin d’interroger les matérialités qui produissent la scène de l’écriture (encre, papier, lieus de l’écriture, lettres, objets etc.). Il s’agira d’explorer comment les matérialités deviennent la « scène de l’écriture ».

Avec la participation de Rudolf Helmstetter (Erfurt), Walburga Hülk (Siegen), Cornelia Ortlieb (Berlin) et Barbara Vinken (München/Wien).



Programme



14h-14h30 Introduction: La bouche, le divan, l’écriture (Cornelia Wild)



14h30-15h15 Aimer et mourir: Flaubert/Colet (Barbara Vinken)



15h15-16h Hallucination, torpeur, avachissement. La mondanité et l’esprit d’entreprise de l’auteur total(Walburga Hülk)



16h30-17h15 Ça griffe. La gestion de la ligne (Cornelia Ortlieb)



17h15-18h Au delà des limites de la scène. Teichoscopie, scénario et scène de l’écriture chez Heimito von Doderer (Rudolf Helmstetter)



Avec le soutien de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Entrée libre