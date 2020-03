Maison de la Recherche Paris-Sorbonne Nouvelle (Paris-3)

PRC-ANR -ALEA – Figures du Hasard/ Figures of Chance 2020 Meeting

Paris, 23-25 Mars/ March 2020

Maison de la Recherche Paris-Sorbonne Nouvelle (Paris-3)

5 rue des Irlandais, 75005 PARIS

P.I. Anne Duprat (CERCLL-UPJV/IUF), avec/ with Anne-Gaëlle Weber (Textes et cultures-U. Artois) , Fiona Mc Intosh-Varjabédian (ALITHILA-U-Lille), Alison James (U. Chicago), Karin Kukkonen (U. Oslo), Divya Dwivedi IIT Dehli).

Traduction des discussions/ translation : John DeWitt, Kelsey Davies, Enora Lessinger, Beatrice Fuga (Paris-3)

Lundi 23 mars / Monday 23 March

- 9 :00-9 :30 Accueil café / Welcome & Coffea

- 9 :30 : A. Duprat, Introduction :“Figures du Hasard I et II et le Projet ALEA : Présentation et hypothèses »/ “Figures of Chance I & II within ANR_Project ALEA: Presentation ”

- 10:00 Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Valentina Bisconti (CERCLL-UPJV) :

« Hasard et Langue »/ "Chance and Language”

Discussion : Christine Noille

11 :00 Pause Café / Coffee & Tea Break

Session 1- Vol I. “Toward a cultural history of contingency (16th-21st centuries) “

- 11:30 : Présentation de chapitre / Chapter presentation

- Olivier Guerrier (U. Toulouse), avec/with Marie-Luce Demonet, Florence Buttay, Nicolas Corréard, Alexandre Tarrête, Alicia Viaud, Louise Dehondt :

“Renaissance et contingence 1500-1600/ Renaissance and Contingency 1500-1600 »

- Discussion : David Sedley - Line Cottegnies

12 :30 Déjeuner/ Lunch

- 14 :00 Conférence - Keynote Address

Jocelyn Benoist (U. Paris-1) : « Les jeux de l'intentionalité et du hasard/ « Intentionality and Chance – Interplay »

- Discussion : Olivier Guerrier

- 15 :00 Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Caroline Grapa & al.,

« "Il n'y a point de hasard". Métaphysique et mœurs au 18e siècle » / “‘There is no such thing as Chance’. Metaphysics and morals in the 18th c.”

- Discussion : Fiona McIntosh-Varjabédian

16:00 Pause Café / Coffee & Tea Break

- 16 :30 : Présentation et discussion du chapitre/ Chapter presentation and discussion

F. Mc Intosh-Varjabédian, AG Weber, D. Follett :

« 1789-1789, Du hasard enchaîné au hasard déchaîné » / “1789-1914" From Chance Bound to Chance Unbound”

- Discussion : Alison James

Mardi 24 mars / Tuesday 24 March

- 9 :30 Accueil café / Welcome & Coffee

- 10 :00 Présentation de chapitre/ Chapter presentation

- Anne Teulade, Zoé Schweitzer, Guiomar Hautcœur, avec/with Christine Noille, Camille Esmein, David Sedley, Line Cottegnies :

« 1570-1700 : De la contestation de la Fortune aux hasards »/ « 1570-1700 From the contesting of Fortuna to multiple forms of Chance »

- Discussion : Marie-Luce Demonet /Danielle Follett

- 11 :00 : Présentation et discussion du chapitre/ Chapter presentation and discussion

Alison James et Sébastien Wit, avec /with Julia Jordan, Benoît Monginot, Christina Vogler, Christelle Reggiani, Sarah Troche, Mark Currie, Jason Puskar :

« 1897-1980, Modernités du hasard. Accidents et procédures »/ ”1897-1980 - Modernities of Chance: Accidents and Procedures”

- Discussion : Karin Kukkonen

- 12 :00 Présentation et discussion du chapitre/ Chapter presentation and discussion

Alexandre Gefen,

« 1980- De la permanence du hasard à l’ère des données » / « 1980 – From permanent Chance to an era of Data »

- Discussion : Benoit Monginot

12 :30 Déjeuner / Lunch

- 14: 00 : Discussion Générale Livre I/ General Discussion Book 1

15 :00 Pause Café / Coffee & Tea Break

Session 2. Vol. II : « Figuring chance: questions of theory »

15 :30 Conférence - Keynote Address : Elie During (Paris VIII): « Un univers fibreux et poreux : les raisons cosmologiques du hasard »/ “ A fibrous and porous universe: the cosmological grounding of chance"

- Discussion : Anne Duprat

- 16:30 Présentation et discussion du chapitre/ Chapter presentation and discussion

Karin Kukkonen, with Michael Wheeler, Christina Vogel, Ros Ballaster :

« Créativité et contingence »/ “Creativity and Contingency”

- Discussion : John Pier

17 :30 Pause Café / Coffee & Tea Break

Présentation libre des événements et manifestations du Projet ALEA: exposition Picasso&Duchamp 2021, Ressource en ligne “Labyrinthe aléatoire”, Ecoles d’été ALEA.

Présentation des projets/ Presentation of the Projects funded by PRC_ANR_ALEA : Exhibition Picasso & Duchamp 2021, Serious game « Labyrinth of Chance », PHD Schools.

Mercredi 25 mars/ Wednesday 25 March

- 8:30 : Accueil café et thé / Welcome, Coffea & Tea

- 09:00 : Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

- Divya Dwivedi :

« Métaphysique et ontologie du hasard et de la contingence »/ "The Ontology and Metaphysics of Chance and Contingency"

- Discussion : Elie During

10 :00 : Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

- John Pier, avec/ with Richard Walsh and Marina Grishakova :

« Hasard et sciences de la complexité » / “Chance from the Perspective of the Complexity Sciences”

- Discussion : Demian Battaglia

11 : Pause/ coffee & tea

11 :30 Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Enrica Zanin:

« Agir/réagir face à l’inattendu » / “Acting with/Reacting to the Unexpected”

- Discussion : Anne-Gaëlle Weber

12 :30 : Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Olivier Caïra :

« Hasard et jeux »/ “Chance and games"

- Discussion : Richard Walsh

13 :30 Déjeuner / Lunch

14 :00 Discussion Générale Livre II/ General Discussion Book II

15 :00 Conclusions

15 :30-17 :30 Business Meeting PRC_ANR_ALEA (Divya Dwivedi, Anne Duprat, Alison James, Karin Kukkonen,Fiona Mc Intosh-Varjabédian, Anne-Gaëlle Weber)