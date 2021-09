Centre National de la Danse, Pantin

À l’appel du confinement, diurne et nocturne, l’espace festif est devenu suspect et identifié comme dangereux. Jugées « non essentielles » par le gouvernement, les pratiques festives, et avec elles les activités et les valeurs qu’elles déploient, on été officiellement interdites dans l’espace public et déconseillées dans la sphère privée. Qu'en est-il réellement du rôle historique, social et anthropologique joué par la fête dansante ? En prise directe avec l'actualité, ces rencontres accueillies au CN D questionnent les sens et fonctions festives de la danse.

En prise directe avec l’actualité́, ces rencontres proposent une réflexion sur les pratiques, les imaginaires et les cultures festives en danse. Elles ont lieu les 8-9 octobre 2021 au Centre National de la Danse à Pantin.

Pour assister aux rencontres, assurez-vous de réserver vos places (gratuites) sur la billetterie du CND.

