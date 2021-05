Rencontres autour des collections "Le cinéma des poètes" et "Les films sélectionnés" (Festival Quartier du Livre – Paris Ve)

Le 3 juin prochain à partir de 18h, dans le cadre du Festival Quartier du Livre parrainé cette année par Laure Adler, à la Mairie du Ve, 21 place du Panthéon : rencontres autour des collections "Le cinéma des poètes" (Nouvelles éditions Place) et "Les films sélectionnés" (Gremese).

Seront présents les auteurs François Albera, Carole Boulbès, Erik Bullot, Marie-Claude Cherqui, Anne-Elisabeth Halpern, Alain Keit, Stéphane Massonet, Sébastien Rongier, Laurent Véray, Carole Wrona et la directrice des collections, Carole Aurouet.

Cerises sur le gâteau : Léger et le cinéma de François Albera et Dotremont et le cinéma de Stéphane Massonet seront disponibles en avant-première (date de parution officielle le 17 juin).

Au plaisir de vous y voir, avec d'immenses sourires sous les masques !