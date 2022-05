Adresse : Bruxelles-Lille

Qu’est-ce que la neurodiversité ? Les reines ont-elles vraiment eu du pouvoir ? À quoi peut bien servir la rhétorique ? Le festival Jeunes Chercheurs et Chercheuses dans la Cité vous propose un cycle de conférences grand public pour faire dialoguer sciences humaines et vie quotidienne.



Venez retrouver vingt-trois jeunes chercheurs et chercheuses et échanger sur ce que peuvent nous apprendre les sciences sociales sur le monde qui nous entoure et les grandes questions qui nous taraudent. Ces conférences seront accessibles et interactives, réparties dans différents lieux de Bruxelles et Lille selon les thèmes : Genre, Diversité et Santé mentale, Politique et Citoyenneté, Média.

Le programme complet est disponibles ici et l’accès aux rencontres est gratuit : venez nombreux·ses !!