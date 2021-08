Femmes en littérature

Cours public du Centre interdisciplinaire d'étude des littératures (CIEL),

en partenariat avec le Centre de traduction littéraire (CTL)

Université de Lausanne | Faculté des lettres

Bâtiment Anthropole | Anthropole 2024

Semestre d'automne 2021

Mercredi 18h15-19h45

Le cinquantenaire du suffrage féminin donne lieu à de nombreux événements en 2021 dans toute la Suisse. Le Centre interdisciplinaire d'étude des littératures (CIEL) entend s'y associer en consacrant son cours public 2021 aux enjeux soulevés par la présence (ou l'absence) des femmes en littérature. Ce cours public est organisé conjointement avec le Centre de traduction littéraire (CTL). Notamment inspirées par la parution de Femmes et littérature. Une histoire culturelle, sous la direction de Martine Reid (Gallimard, 2020), les huit séances du cours auront lieu entre le 29 septembre et le 24 novembre 2021, chaque mercredi soir à l'Anthropole. Martine Reid prendra elle-même la parole le 13 octobre 2021, lors d'une séance qui aura lieu exceptionnellement en ville, à l'aula du Palais de Rumine (BCUL, site Riponne). Des collègues des départements de langues et littératures de la Faculté des lettres ainsi que plusieurs invité·e·s aborderont les enjeux soulevés par les femmes et le "genre". Le programme (à venir) comportera des conférences portant sur des époques variées et sur de multiples enjeux d'écriture – au sein de traditions "nationales", par rapport au multilinguisme ou à la traduction.

Programme

Séance 1

Mercredi 29 septembre 2021

Mot de bienvenue

Valérie Cossy (ANG/CIEL): "Introduction: femmes, féminisme, genre. Que faire de ces concepts en critique littéraire?"

Olivier Thévenaz (ASA, latin/CIEL) & Vanessa Glauser (CIEL): "Filtre de lecture, philtre d’amour: perceptions de Sappho à travers le temps"

Séance 2

Mercredi 6 octobre 2021

Jacqueline Cerquiglini-Toulet (Université Paris-Sorbonne, Paris-4): "Quand l’illettrée devient clergesse"

Yasmina Foehr-Janssens (Université de Genève): "Études genre et épistémologie féministe: quels défis pour la littérature médiévale?"

Séance 3

Mercredi 13 octobre 2021 | 18h15-20h | Palais de Rumine, aula

"Une femme qui écrit": quelques observations sur les femmes en littérature

Conférence de Martine Reid (Université de Lille 3), introduite et modérée par Valérie Cossy (ANG/CIEL). Plus d'informations

Séance 4

Mercredi 20 octobre 2021

Rosie Pinhas Delpuech & Camille Logoz: "Deux traductrices littéraires aujourd'hui - trajectoires et expériences"

Séance 5

Mercredi 27 octobre 2021

Frederike Middelhoff (Goethe-Universität Frankfurt): "On the Cover/Undercover: Henriette Schubart’s and Dorothea Tieck’s Romantic Translations"

Angela Sanmann-Graf (ALL/CIEL): "Entre reflet et réflexion: le rôle du paratexte dans la pratique des traductrices autour de 1800"

Séance 6

Mercredi 3 novembre 2021

Valentina Ponzetto (FRA/CET): titre de la conférence

Marc Escola (FRA/CET): "Peut-on rire des femmes (sous Louis XIV)?"

8-12 novembre 2021: semaine d'études libres

Séance 7

Mercredi 17 novembre 2021

Nadia Cattoni (SLAS, Asie du Sud) & Mélina Gravier (SLAS, Asie du Sud): "Manuscrits de courtisanes et périodiques féminins: exemples indiens entre prémodernité et modernité"

Séance 8

Mercredi 24 novembre 2021

Corinne Fournier KIss (Universität Bern): "Dialogues interculturels au féminin: George Sand et la Pologne"

Gabriela Cordone (ESP): "Lesbiennes et littérature espagnole du XXe siècle: avatars d’un imaginaire sans nom"

Apéritif de clôture

En lien avec le cours public

Alice Rivaz. Présence des femmes

En collaboration avec la Faculté des lettres de l'UNIL et l'Association Alice Rivaz, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCUL) consacre une exposition à l'œuvre d'Alice Rivaz (1901-1998). À découvrir du 20 mai au 31 octobre 2021, site Riponne. Commissaires: Valérie Cossy (ANG) et Marianne Dyens (Présidente de l'Association Alice Rivaz).

"Mais si elle ne se taisait plus? Le monde en serait changé." (Alice Rivaz, Ce nom qui n'est pas le mien, 1980)

L'œuvre d'Alice Rivaz (1901-1998) nous plonge au cœur de son siècle en interrogeant la face sombre de la modernité: la solitude à laquelle sont voués les êtres, sa dureté matérielle, ses guerres et ses conflits sociaux. En véritable pionnière, elle met aussi en scène la lente progression des femmes vers une nouvelle participation, pleine et subversive, aux aspects pratiques, politiques et symboliques de la vie humaine. L'exposition invite à découvrir cette écrivaine majeure en évoquant son ancrage familial si particulier, les circonstances dans lesquelles sont talent fut révélé, l'écriture de l'Histoire déployée dans ses romans, sa sensibilité toujours en alerte devant la souffrance humaine et sa constante lucidité féministe.

Commissariée par Valérie Cossy (ANG) et Marianne Dyens (Présidente de l'Association Alice Rivaz), l'exposition Alice Rivaz. Présence des femmes est à découvrir du 20 mai au 31 octobre 2021 à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne , site Riponne (entrée libre, ouverture selon les horaires de la bibliothèque).

Vernissage le jeudi 20 mai 2021, 18h30, salle du Sénat, Palais de Rumine (détails ).

Visites guidées par les commissaires: jeudi 24 juin à 18h30 & samedi 18 septembre à 11h (détails et inscription ).

Cette exposition s'inscrit dans le programme 2021 des Manifestations culturelles de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne 1971-2021, qui célèbre le cinquantenaire de l'accès au droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral pour les femmes et l'héritage féministe en Suisse. Plus d'informations sur bcu-lausanne.ch .

Pour aller plus loin

Entretien avec Valérie Cossy dans l'émission Qwertz du 11 juin 2021, sur les ondes de RTS Espace 2, pour l'exposition "Alice Rivaz- présence des femmes", et du n°14 de la revue littéraire romande La 5e Saison. Lien

