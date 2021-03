En ligne, sur inscription

Faux et faussaires

Journée d'étude organisée par la revue doctorale Les Chantiers de la création

6 avril 2021

Programme

8h30-9h Accueil / connexion

9h Ouverture

Mots et remerciements des rédactrices en Chef Mathilde Mougin et Johanna Carvajal.

Premier panel : faux et littérature (1) : décoder la figure du faussaire

9h15-9h40

LEGA Eleonora, Università dell’Insubria / Montaigne Bordeaux, “Fiction et usages du faux : Une étude de cas sur la communauté de croyance surgie autour du roman `Da Vinci Code’ en Italie (2003-2016) ».

9h40 -10h05

SUSINI RIvka, Nanterre - Paris 8, « La figure du faussaire chez Georges Perec : Gaspard Winckler à la recherche d’un `faux vrai’ Condottiere ».

10h05-10h20 Discussion

Deuxième panel : L’œuvre faussaire : création et réception

10h35-11h00

BRETEL Ronan, Université Paris II Panthéon-Assas / ENS Paris Saclay, « Du faux, de l'inauthentique et de la contrefaçon. Considérations juridiques sur la forgerie artistique ».

11h00-11h30 : retour d’expérience

WIERZBINSKI Thomas, Directeur adjoint du musée départemental Matisse, « La crainte d'un conservateur, intégrer un faux dans les collections d'un musée ».

11h30-11h45 Discussion

11h45-12h10

ROELLY Baptiste, Institut national du patrimoine, « Au confluent des Renaissances : deux peintures inédites du faussaire pathétique ».

12h10-12h35

NERI Silvia, Paris 8, « Treasures from the Wreck of the Unbelievable de Damien Hirst, ou l’éloge de la fiction dans l’art contemporain ».

12h35-12h45 Discussion

12h45- 14h00 Pause déjeuner

Troisième panel : exploiter les images : faire et contrefaire

14h00-14h25

LAUVIN Rémi, Université de Paris, « Contrefaçon contre fiction. Fables du faux dans le cinéma des premiers temps ».

14h25-14h50

LEON CANNOCK Alejandro, ENSPA Arles / Aix-Marseille Université, « La photographie comme pensée du possible : documentation, fiction et spéculation dans la photographie contemporaine ».

14h50-15h10 Discussion

Quatrième panel : faux et littérature (2) : la morale à l’épreuve du faux

15h10-15h35

DUBOZ Vassili, Université de Clermont Auvergne, « Approche éthique de la question du faux : Puissance du faux et recherche de la vérité dans la pensée des moralistes du XVIIe siècle ».

15h35-16h00

CAMUS solène, Université de Lyon Lumière 2, « Construction par le faux dans `Shroud’, de John Banville ».

16h00-16h25

NIATI Mathilde, CAER / Aix-Marseille Université, « L’impertinence, entre absence et attente de sens : le faux dans `La literatura nazi en América’ de Roberto Bolaño ».

16h25-16h50 Discussion

16h50-17h15 pause

17h15-18h Entretien avec l’artiste Jean Benoît Puech

À propos de la revue :

Émanant des jeunes chercheurs de l'Université d'Aix-Marseille, la revue Les Chantiers de la Création s’intéresse spécifiquement aux dynamiques poïétiques en revisitant des notions problématiques susceptibles d’être fécondes. Elle questionne l’art et l’histoire, les événements et les œuvres, et les œuvres en tant qu’événements. Elle se consacre particulièrement à l’étude des déclencheurs inattendus de l’acte créatif ; elle interroge ses moteurs, ses détours, ses écarts.

Plus d'info sur le site : https://journals.openedition.org/lcc/