Fantasy Art and Studies 8 :

Tribute to Terry Pratchett/Fantasy humoristique

ISSN : 2646-5132

ISBN papier : 978-2-901099-14-7

ISBN ebook : 978-2-901099-15-4

Prix version papier : 17,99€

Prix version ebook : 8,99€

Date de parution : juin 2020

Éditeur : Les Têtes Imaginaires

Le 8e numéro de Fantasy Art and Studies rend hommage à Terry Pratchett, maître de la Fantasy humoristique qui nous a quitté en 2015. Les auteurs et les chercheurs de ce numéro, introduit par un poème de Freyja Stokes, récipiendaire de la bourse Sir Terry Pratchett Memorial, reconnaissent l'influence et l'originalité de la fiction de Pratchett à travers 8 récits par de nouvelles voix de la Fantasy française et 4 articles analysant les œuvres de Pratchett et leurs adaptations. En prime, retrouvez un entretien avec Patrick Couton, le talentueux traducteur français des Annales du Disque-monde, l'œuvre phare de Pratchett, et le nouveau chapitre de la BD de Guillaume Labrude.

Ce numéro est illustré par Camille Courtois (couverture), Guillaume Labrude, Antoine Pelloux et Véronique Thill.

Sommaire/Contents

Edito, de/by Viviane Bergue

Poème/Poem. Mind How You Go, de/by Frejya Stokes

Fiction. Le Bon vieux temps, de/by Catherine Loiseau

Article. Feet of Clay: Footnotes and Authority in Terry Pratchett’s Discworld Series, de/by Caroline Duvezin-Caubet

Fiction. À qui, ce coin de paradis ?, de/by Eric Morlevat

Fiction. Hubris ou la colère des magiciens, de/by François Bienvenu

Article. Symétries et oppositions loufoques dans les Annales du Disque-monde, de/by Nicolas Auvray

Fiction. Note elfique n°537498 – Présence impromptue d’un dragon, de/by Charlotte Efe

Fiction. Le Zugzwang de l’archimage, de/by Jordi Vila Cornellas

Article. « Le Disque entyer n’est qu’un Théâstre », de/by Catherine Magalhaes

Article. Holding a Wossname Up to Fantasy: Staging Terry Pratchett’s Wyrd Sisters, de/by Marita Arvaniti

Fiction. Les Rois nous saoulaient de fumée, de/by Gabriel Féraud

Fiction. Enquête de sens, de/by Paul Vialart

Fiction. La Chasse au trésor : enseignements et fortunes diverses, de/by Jonathan Jubin

Entretien avec Patrick Couton

BD/Comics. Le Chevalier Egheer Brant, de/by Guillaume Labrude