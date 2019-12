Fantasy Art and Studies, 7 :

"Arthurian Fantasy/Fantasy arthurienne"

ISBN

Papier : 9782901099123

Ebook : 9782901099130

Le 7ème numéro de Fantasy Art and Studies est consacré à la Fantasy arthurienne. Il rassemble des articles de chercheurs explorant ce que la Fantasy doit à la Matière de Bretagne et la manière dont les auteurs de Fantasy revisitent l’histoire du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde, ainis que neuf nouvelles pleines de bruit et de fureur. Vous pourrez retrouver également la suite de la BD de Guillaume Labrude : Jézabel rencontre le vieux Merlu (alias Merlin).

Ce numéro est illustré par Antoine Pelloux, Guillaume Labrude et l’artiste Véronique Thill qui a signé la couverture.

The 7th issue of Fantasy Art and Studies deals with Arthurian Fantasy. It gathers academic papers exploring what Fantasy owes to the Matter of Britain and how Fantasy authors reinvent the legend of King Arthur and the Knights of the Round Table, and nine short stories full of sound and fury. You will also discover the new chapter of Guillaume Labrude’s comics: Jézabel meets old Merlu (aka Merlin).

This issue is illustrated by Antoine Pelloux, Guillaume Labrude and artist Véronique Thill who has signed the cover art.

Sommaire/Contents

Edito, de/by Justine Breton

Fiction. Soupes, chaudrons et enfants sages, de/by Christophe Germier

Fiction. Les Dragons de Merlin, de/by Céline Dannappe

Article. From Morgan Le Fay to Morgaine: the Visibility of Women from Malory’s Le Morte Darthur to Marion Zimmer Bradley’s The Mists of Avalon, de/by Jeanne-France Bignaux

Fiction. La Dame au Lys, de/by Olivier Boile

Fiction. La Fée de Llyn Ogwen, de/by Hadrian McPherson

Article. The Evolution of the Arthurian Love Triangle, de/by C. Palmer-Patel

Article. Guinvere : la Dame Blanche de Jean-Jouis Fetjaine, de/by Hélène Cordier

Fiction. La Planète de Lanval, de/by Louise Sbretana

Fiction. Yvain ou la harpe de Boismaudit, de/by Morgane Derenty-Camenen

Fiction. Jusqu’à la lie, de/by Macha Tanguy

Article. La Série britannique Merlin, du prophète omniscient au sorcier en formation, de/by Marie Hamel

Fiction. Le Sommeil d’Avalon, de/by Elena Natrochvili

Fiction. De Camlann à Avallach, d’Avalon à la Vérité, de/by Anthony Boulanger

BD/Comics. Dans les bois de Camelot, de/by Guillaume Labrude

