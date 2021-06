ISSN : 2646-5132

ISBN édition imprimée : 978-2-901099-18-5

ISBN édition électronique : 978-2-901099-19-2

(English version below)

Le 10e numéro de Fantasy Art and Studies est consacré aux liens entre musique et Fantasy. Les auteurs et les chercheurs de ce numéro explorent ces liens privilégiés, de la musique créatrice d’univers à la musique qui sauve et qui transforme, en passant par les rapports entre création musicale et inspiration littéraire.

En bonus, retrouvez le nouveau chapitre de la BD de Guillaume Labrude et son requiem pour Caliban.

Ce numéro est illustré par GaëlleC., Hélène Gauthier, Guillaume Labrude, Maïwenn-Iman Le Garff, Antoine Pelloux, Emmanuelle Ramberg et Véronique Thill, qui signe l’illustration de couverture.

The 10th issue of Fantasy Art and Studies deals with the relationships between music and Fantasy. The authors and researchers of this issue explore these connections, from world-building music to saving and transforming music, through the relationship between musical creation and creative writing.

In addition, discover the new chapter of Guillaume Labrude’s comics and its requiem for Caliban.

This issue is illustrated by GaëlleC., Hélène Gauthier, Guillaume Labrude, Maïwenn-Iman Le Garff, Antoine Pelloux, Emmanuelle Ramberg and Véronique Thill, who has signed the cover art.

Sommaire / Contents

Edito, de/by Monis Enidra

Article. Bring the Beat: Music as Inspiration for Urban Fantasy, de/by Shiri W. Sondheimer

Fiction. Le Chant des Ascendants, de/by A. C. Roustand

Fiction. Larme de chance, de/by Hétonque

Article. Entre Black Metal et Dungeon Synth : Summoning et la mise en musique de l’univers tolkienien, de/by Sarah Léon

Poème/Poem. Direnn et Drianlaezh, de/by Monis Enidra

Fiction. Terres de tambour, de/by Lucile Poulain

Fiction. Le Moriang, de/by Sébastien Celle

Article. Singing into Being: Defamiliarisation as Creation in J. R. R. Tolkien and C. S. Lewis, de/by Amy Stimson

Fiction. Summerdance, de/by Mian Selike

Fiction. The Birdcatcher’s Song, de/by Hélène Gauthier

BD/Comics. Un Requiem pour Caliban, de/by Guillaume Labrude