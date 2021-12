Le 11e numéro de Fantasy Art and Studies est consacré aux mondes océaniques dans la Fantasy. Les auteurs et les chercheurs de ce numéro s’attèlent à révéler toute l’étendue et la richesse des imaginaires de la surface et des profondeurs océaniques. Ce numéro rassemble des articles consacrés à J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis et Ursula K. Le Guin, ainsi que de superbes nouvelles qui vous feront voyager à travers les océans.

En bonus, retrouvez le nouveau chapitre de la BD de Guillaume Labrude qui clôt l’arc de Caliban.

Ce numéro est illustré par GaëlleC., Guillaume Labrude, Antoine Pelloux, Emmanuelle Ramberg et Véronique Thill, qui signe l’illustration de couverture.

The 11th issue of Fantasy Art and Studies focuses on ocean worlds in Fantasy. The authors and researchers in this issue set out to reveal the full breadth and richness of the imaginaries of the ocean surface and depths. In this issue you will find articles on J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis and Ursula K. Le Guin, as well as some great short stories that will take you on a journey across the oceans.

As a bonus, you will find the new chapter of Guillaume Labrude’s comic book which closes the Caliban arc.

This issue is illustrated by GaëlleC., Guillaume Labrude, Antoine Pelloux, Emmanuelle Ramberg and Véronique Thill, who has signed the cover art.

Sommaire / Contents

Edito, de/by Viviane Bergue

Fiction. Le Chant du Sceau, de/by Marine Ginot

Fiction. Voués à l’océan, de/by Emeline Isaia

Article. « Where the Waves Grow Sweet »: From Sea Adventure to Transcendence in The Voyage of the Dawn Treader by C. S. Lewis, de/by Anne-Frédérique Mochel-Caballero

Fiction. La Confiance engloutie, de/by Régis Renevey

Fiction. La Fin d’Homélia, de/by Lucie Heiligenstein

Article. Transmettre le mythe de l’Atlantide : l’île submergée et la démarche mythopoïétique chez J. R. R. Tolkien, de/by Clara Colin-Saïdani

Fiction. Le Goût des baisers de Tiléis, de/by Bernard Weiss

Article. L’Odyssée du Sorcier de Terremer, de/by Léa Kerjean

Fiction. Le Ferry Volant, de/by Emma Chevalier

Fiction. Le Cachalot et l’oiselière, de/by Magali Bossi

BD/Comics. Le Culte de l’huître bleue, de/by Guillaume Labrude