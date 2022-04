Adresse : Université Paris 8 - Maison de la Recherche - Amphi MR002 - 2 rue de la Liberté - 93526 Saint-Denis

À l’ère de l’anthropocène, où le rapport au végétal semble être guidé par l’idée d’utilité et se réduire à une approche instrumentale, cette Journée d’étude se propose de revenir à l’arbre même, dans son irréductibilité toute phénoménologique, comme on revient au monde. Car la proximité avec l’arbre et le fait de vivre parmi les arbres pourraient paradoxalement nous empêcher de le voir véritablement. Surtout, cette cécité empêcherait de faire advenir le sens que l’arbre revêt pour les humains.

Dans cette perspective d’un retour à l’arbre, en quoi l’art permettrait-il de s’engager dans l’expérience de l’apparition ? Par-delà l’apparence, pourquoi aiderait-il spécifiquement à penser ce passage du voir au regard ? Ces questions sont légitimes, car, si la force imageante de l’arbre appelle au dialogue et si son immobilité et sa verticalité conduisent à lui accorder une attention particulière, il n’est pas évident que, face à l’arbre, l’art soit une condition suffisante à la possibilité d’un échange. L’extériorité de l’arbre ne confronte-t-elle pas toute création artistique à une séparation radicale ou alors à une incompréhension inéluctable à son endroit ?

Ainsi, dans l’hypothèse où l’arbre entrerait en résonnance avec les humains, en quoi l’art permettrait-il d’engager le dialogue avec lui et de quelle manière ? Pourquoi et comment l’art permettrait-il de traduire les signes émanant du végétal ? Dans la perspective d’un dialogue possible avec l’arbre, cette Journée d’étude interroge ce que pourrait être un traduire sensible qui n’enferme pas le face-à-face avec le végétal et le sens qui en surgit dans une totalité, mais les déploie au contraire dans une pluralité. Elle portera également son attention et ses interrogations sur les enjeux anthropologiques et philosophiques soulevés par une création artistique qui travaille et expérimente l’idée de continuité entre les vivants humains et les vivants végétaux.

*

Pour une meilleure gestion de l’évènement, merci de vous inscrire ICI

*

PROGRAMME DE LA JOURNÉE



9H00 - OUVERTURE

Gilles Picarel



9H15 - LE SILENCE DE L’ARBRE ET LA FORET DU MONDE

François Soulages

Professeur des universités

Université Paris 8 & INHA

Labo AIAC

Président-fondateur de RETiiNA.International



10H15 - OVIDE, L’ARBRE, LES FORMES DU MYTHE

Biagio D’Angelo

Professeur des universités

Université de Brasilia

CNPq

Directeur de RETiiNA.Brasilia



11H15 - L’ARBRE AU RISQUE DU SENSIBLE

Jacques Tassin

Chercheur en écologie végétale (HDR)

Cirad (Centre de coopération internationale

en recherche agronomique pour le développement)

Unité de recherche Forêts et Sociétés, Montpellier



12H15 - L’EMERGENCE DU REGARD INTERIEUR PAR LE TOUCHER DE L’ARBRE

Christine Vial-Kayser

Historienne de l’art HDR

Université de Cergy-Pontoise

Labo Héritages



13H15 / Pause déjeuner



14H15- FACE AUX ARBRES REMARQUABLES : UNE PLURALITE D’APPROCHES

Quentin Hiernaux

Chercheur postdoctorant

EHESS de Paris

Institut Jean-Nicod

FNRS-Université libre de Bruxelles

Centre de recherche en philosophie



15H15 - QUAND L’ARBRE FAIT NOMBRE. HISTOIRE D’UNE APPARITION

Christine Delory-Momberger

Professeure des universités

Sorbonne Paris Nord / UNEB Bahia Brésil

Centre de recherche interuniversitaire EXPERICE

(Paris 13 / Paris 8)

Co-directrice du GIS Sorbonne Paris Nord-Campus Condorcet

Présidence du Collège International de

recherche biographique en éducation



16H15- GEOMETRIE DE L’ARBRE

Gabriel Baudrand

Professeur honoraire de mathématiques

Auteur

Membre de RETiiNA international



17H15 - LA CROISSANCE DES FORMES. SYMBOLIQUE DE L’ARBRE ET ENERGETIQUE DE LA CREATION

Rodolphe Olcèse

Maître de conférences en esthétique

Université Jean Monnet Saint-Etienne

Labo ECLLA



18H15 - EKPHRASIS VISUELLE DE L’ARBRE : PHOTOGRAPHIE & ESPACEMENT

Gilles Picarel

Artiste & docteur en esthétique

Chercheur associé Labo AIAC

Université Paris 8

Co-directeur de RETiiNA.France

*

COMITÉ SCIENTIFIQUE



Anikó Ádám, Université catholique Pázmány Péter, Budapest, Hongrie

Patrick Nardin, Université Paris 8, France

Roberto Barbanti, Université Paris 8, France

COMITÉ D'ORGANISATION



Maxime Dumay, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Gilles Picarel, Université Paris 8

Raphaël Yung Mariano, Université Paris 8.