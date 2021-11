La diversité ethnoculturelle constitue depuis plusieurs décennies un des enjeux majeurs des sociétés occidentales, où elle fait l’objet d’âpres débats politiques. Si les sciences humaines et sociales se sont largement emparées du sujet, les études littéraires l’ont jusqu’ici principalement traité sous l’angle de la littérature migrante, qui en limite la portée à l’origine des auteurs.

Cet ouvrage envisage la diversité ethnoculturelle, sa gestion politique et ses conséquences sociales avant tout comme un thème littéraire prépondérant que bon nombre d’œuvres récentes approchent par les détours de la fiction. Ces mises en récit du multiculturalisme sont aussi bien des perspectives ouvertes sur un phénomène ambigu, que des outils servant à en interroger les potentiels et les limites.

En mêlant analyses de textes littéraires et philosophiques, études de cas et lectures d’ouvrages d’histoire littéraire, Fabien Pillet reprend les termes du débat. Il montre, d’un côté, à quel point les œuvres de fiction se révèlent incontournables pour appréhender la diversité ethnoculturelle, et de l’autre, toute l’importance thématique que revêt le multiculturalisme lorsqu’il s’agit d’aborder nombre d’œuvres contemporaines.

Table des matières

Télécharger la version numérique…

Introduction

I. LE MULTICULTURALISME, L’ART LITTÉRAIRE ET LEUR RELATION HISTORIQUE

I. 1. Le concept de multiculturalisme

I. 1.1. Définitions du multiculturalisme et processus historiques

I. 1.2. Le multiculturalisme philosophique et ses contempteurs

I. 1.3. Le multiculturalisme au sein des humanités

I. 1.4. Conclusion très provisoire sur le multiculturalisme philosophique et politique

I. 2. Le multiculturalisme et l’art littéraire

I. 2.1. Multiculturalisme de la littérature et multiculturalisme dans la littérature

I. 2.2. Le multiculturalisme dans la littérature et l’importance de la dimension esthétique

I. 2.3. Préhistoire du multiculturalisme littéraire

I. 2.4. De la préhistoire du multiculturalisme littéraire à son histoire

II. LE MULTICULTURALISME DANS LA LITTÉRATURE ET AU SEIN DES ÉTUDES LITTÉRAIRES CONTEMPORAINES

II. 1. Le multiculturalisme et sa mise en récit: leur place dans l’histoire et les études littéraires

II. 1.1. Le cas spécifique et paradigmatique du Canada

II. 1.2. Différence(s) européenne(s): France, Allemagne, Royaume-Uni

II. 1.3. Conclusion I: Le multiculturalisme dans l’histoire littéraire ou comment démasquer deux illusions

II. 1.4. Conclusion II: Sur la nécessité d’intégrer le multiculturalisme en histoire littéraire

II. 2. Usages du récit multiculturel

II. 2.1. La représentation des autres et son évolution dans le récit multiculturel

II. 2.2. Le récit multiculturel entre utopie et dystopie

II. 2.3. Mode narratif et multiculturalisme littéraire: l’exemple du Réalisme magique

Conclusion

Bibliographie

Index

Remerciements

Télécharger la version numérique…