Itinéraires urbains dans le roman brésilien contemporain

François Weigel

Presses Universitaires de Rennes, coll. "Des Amériques", 2020.

296 p.

26,00 €

ISBN : 978-2-7535-7919-4

*

Le pari de ce livre est que le roman, un art de raconter des histoires pour interroger le monde et y trouver du sens, offre un regard stimulant sur les géographies complexes du Brésil et ses problématiques urbaines. En analysant sept grands romans de la littérature contemporaine dont les intrigues se développent dans des villes situées aux quatre coins du pays, l’auteur essaie de cerner comment les textes étudiés donnent à voir tant les spécificités locales que le visage uniformisé de l’urbain. Il met au jour des « archi-textures » à la jointure de l’imaginaire et de la littérature et nous invite à parcourir les grandes villes à travers la littérature actuelle du Brésil.

Avec le soutien de l’Institut des Amériques.

*

Sommaire

Préface de Jean-Christophe Rufin

Le palimpseste de la représentation des villes

Juxtaposition de traditions littéraires et épaisseur des villes représentées

Invention et recyclage pour exprimer des villes plurielles

Points de vue littéraires sur la ville : du subjectif au général

La ville exprimée par des points de vue subjectifs, décentrés, variés

Un défi littéraire : dire la violence et l’éclatement des villes

La tension entre le local et le global

Relectures romanesques du monde contemporain