François Rouget

Ronsard et la fabrique des Poëmes

Droz

ISBN-13 978-2-600-06059-2

45,00 CHF

PRÉSENTATION

Les Poëmes, que Pierre de Ronsard rassemble dans le tome III de la première édition collective de ses Œuvres (1560), n'ont pas toujours eu bonne presse. À l'exception de quelques éditions critiques et d'articles, on ne dispose d'aucune étude d'ensemble sur les Poëmes. Le présent ouvrage les étudie comme le lieu de l'engendrement, de la création poétique au cours de laquelle Ronsard tente d'atteindre la plénitude au moyen d’analogies et de contraires. Ils sont ainsi analysés dans les recueils séparés où ils sont apparus (du « Bocage » des Odes de 1550 aux Sixiesme et Septiesme livres des Poëmes de 1569), puis dans leur évolution au sein des éditions collectives des Œuvres. Dans cet espace nouveau, les thèmes acquièrent un sens inédit, les formes poétiques mises côte à côte affichent leurs écarts pour constituer une orchestration singulière. Les remaniements continuels que subissent les Poëmes sont caractéristiques de la conception que Ronsard se fait de la poésie : l'expérience d'un ordre esthétique qui régit le désordre du monde.

SOMMAIRE

Chapitre premier. Les Poëmes : le mot et la chose Introduction Terminologie et définitions Étymologies Miscellaneae Origines antiques Théoriciens et poètes néo-latins de la Renaissance Les arts poétiques français du XVIe siècle : Sébillet, Peletier, Du Bellay, Ronsard, Baïf et Vauquelin Essai de définition : l’hybridité pour quelle généricité ? Matières et formes Substance/matériaux en vrac : la loi de l’hétérogène Genres et styles Genres et formes prosodiques Ronsard et la recherche de l’ordre La disposition La mise en OEuvres Les poëmes : art composite ou hybridation parfaite ?

Chapitre II. Gémellité I : le Bocage et les Meslanges. De la libération au désir d’autonomie (1553-1555) Introduction Les Folastries ou la tentation de l’hybride Libération et contestation Subversion et inversion La tentation de l’hybride ? Le Bocage et la poétique du terroir : cueillir et se recueillir L’offrande poétique La fuite de la Cour : un retrait provisoire ? Le théâtre du petit monde Hybridation et unité du recueil L’automne des Meslanges : le lyrisme en mode mineur Unité des silves et libération des formes Une sociabilité littéraire : sous le signe de Brinon L’amour au pluriel : sous le signe de Vénus Le carpe diem : sous le signe de Bacchus

Chapitre III. La fortune et la vertu : le Second livre des Meslanges et la naissance des Poëmes (1559-1560) Introduction Fortune et infortunes dans le Second livre des Meslanges Amours jaunes Les caprices de la Fortune L’appel du courtisan Ruptures sérielles et unités du recueil Les Poëmes et la naissance des OEuvres (1560) La loi de la raison éditoriale La « loy de la chanson » auctoriale Les Poëmes, entre nostalgie et postérité

Chapitre IV. Gémellité II : Le poète de cour et ses masques. Le renouvellement des « Meslanges » dans le Recueil des nouvelles poësies (1563-1564) et les Elegies, Mascarades et Bergerie (1565) Introduction « La douceur jointe avec la gravité » : le Recueil des nouvelles poësies (1563-1564) Le renouveau des formes Ré-enchanter par la mythologie : la naturalisation de la société par le mythe Ordre moral et désordres des passions De la comédie humaine à la comédie jouée Un lyrisme d’apparat La comédie humaine Le foisonnement des formes contre l’unité du recueil ? Les Poëmes et leur distribution dans les OEuvres de 1567 Les nouveautés La structuration nouvelle des Poëmes Architecture et transformations

Chapitre V: L’exaltation du vivant dans les Poëmes (1569) Introduction La Concordia discors : l’unité et la binarité des recueils L’unité et le multiple Le Sixiesme livre et le retour à la vie Le Septiesme livre des « folles amours » L’ordre du monde et ses médiateurs (le dedans et le dehors) Création du monde et ordre de la Nature L’Âme et l’union des êtres Amour céleste, plaisirs mondains La Cité et le jardin Les Poëmes et la tentation épique « Une salade de Poëmes » : rhétorique et prosodie La forte discursivité des Poëmes L’amplification par l’analogie Concordance métrique/discordance syntaxique : l’ordre du discours

Chapitre VI : Réaménagements et classification nouvelle : les Poëmes dans les OEuvres collectives (1571-1587) Le remembrement des Poëmes et le nouvel ordre en 1571 et 1572-1573 Croissance desOEuvres (1578) et réduction des Poëmes L’édition monumentale de 1584 et la gémellité des Poëmes et du Bocage royal En guise de conclusion : le jardin et la forêt (1587)