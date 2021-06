L'Abécédaire d'Alexis de Tocqueville

Françoise Mélonio, Charlotte Manzini

Éd. de l'Observatoire, coll. "Abécédaires des Lumières"

Date de parution: 14/04/2021

288 p. — EAN: 979-10-329-1399-4.



« Les peuples montrent un amour plus ardent et plus durable pour l’égalité que pour la liberté. » En publiant De la démocratie en Amérique en 1835, le jeune Alexis de Tocqueville avertissait déjà ses contemporains des menaces que courent nos démocraties modernes.

Les idées de ce grand penseur, aujourd’hui mondialement célèbre, continuent de nous mettre en garde contre les maladies de nos sociétés : fascination des peuples pour les régimes autoritaires, individualisme croissant, tyrannie de la majorité, difficultés des Européens à se réformer et, pour les Français, un goût invétéré de la centralisation.

À l’heure où nos démocraties libérales sont si fragilisées, il importe plus que jamais de découvrir ou redécouvrir cet écrivain passionnément engagé dans la politique, qui, il y a près de deux siècles, nous prévenait déjà : la démocratie n’est jamais acquise pour toujours et s’« il n’est rien de plus fécond en merveilles que l’art d’être libre […], il n’y a rien de plus dur que l’apprentissage de la liberté ».

Voir le livre sur le site de l'éditeur…