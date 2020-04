Faisal Kenanah, Abû Hayyân al-Tawhîdî - Les Traits de caractère des hommes et des animaux dans le Kitâb al-Imtâ' wa-I-mu'ânasa

Paris : L'Harmattan, 2020.

150 p.

EAN 9782343190174

16,50 EUR

Présentation de l'éditeur :

Abû Hayyân al-Tawhîdî est considéré comme l'un des grands prosateurs arabes classiques. Cet ouvrage propose ici la traduction de quelques extraits de son oeuvre intitulée Kitâb al-Imtâ' wa-l-mu'ânasa (Livre du plaisir [intellectuel] et de l'art de tenir compagnie), l'un des ouvrages les plus exquis et célèbres de la littérature arabe médiévale. Oeuvre phare du Xe siècle de l'ère chrétienne à caractère encyclopédique, son contenu renferme des débats entre les savants et intellectuels de l'époque. Il nous fait découvrir un intellectuel préoccupé par une multitude de questions, parmi lesquelles celles de l'éthique, des dispositions morales, des caractères et des sciences naturelles (ici la zoologie), ainsi qu'une vision approfondie de l'homme et de l'animal.

Faisal Kenanah est maître de conférences en arabe à l'université de Caen. Il a enseigné dans le secondaire en tant que professeur certifié et a publié plusieurs ouvrages pédagogiques en français/arabe.