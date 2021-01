Le théâtre de Henrik Ibsen

Florence Fix

Ides et calendes, 2021

*

Pages : 108

Prix CHF : 12.50

Prix EUR : 10.00

Code ISBN: 978-2-8258-0298-4

*

DESCRIPTION

Henrik Ibsen, l’un des plus célèbres écrivains scandinaves, a pourtant vécu vingt-sept ans hors de la Norvège et a distillé son amertume envers son pays natal dans des portraits grinçants de provinciaux sans idéal. Admiré dans toute l’Europe de son vivant, il est compris par les symbolistes comme l’auteur d’un théâtre d’art, espace de pensée et de rêve voué aux apparitions spectrales de personnages évanescents, alors que les naturalistes voient en lui le « Zola du nord » et célèbrent ses drames bourgeois faisant la part belle à la défense de l’émancipation féminine et à la dénonciation des politiciens corrompus.



Ce sont toutes ces facettes et ces contradictions que ce livre tente de restituer : un Ibsen composite, qui n'a pas fini de nous étonner. Féministe mais conservateur, patriote mais critique envers la Norvège, inventeur du drame moderne mais fidèle au modèle de la « pièce bien faite » de Scribe et Augier. Plus que jamais d’actualité, il inspire encore et toujours les metteurs en scène du monde entier.



Florence Fix est professeur de littérature comparée à l’Université de Rouen-Normandie. Spécialiste du théâtre de la seconde moitié du XIXe siècle et de ses enjeux politiques et sociétaux, elle y a consacré notamment L’Histoire au théâtre (1870-1914) (Presses universitaires de Rennes, 2010) et Le Mélodrame : la tentation des larmes (Klincksieck, 2011).

Voir le site de l'éditeur...