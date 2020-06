Une histoire (critique) des années 1990

De la fin de tout au début de quelque chose

François CUSSET

La Découverte

Collection : La Découverte Poche / Essais n°524

Parution : juin 2020

ISBN : 9782348060199

Nb de pages : 330

ISBN numérique : 9782348060304

Format : EPUB



La Yougoslavie implosait. Les zapatistes prenaient les armes au Chiapas. Au Rwanda on exterminait en masse. Partout les bulles spéculatives enflaient. La techno et l’ecstasy multipliaient les nuits blanches. La France était reine du football. De grandes grèves réveillaient le mouvement social, et les idéo logues qui croyaient avoir vaincu le communisme commençaient à déchanter, pendant qu’Internet balbutiait et qu’un président américain jouait son poste sur une gâterie.

Autre temps, si récent pourtant, que celui où prit naissance notre présent. Car dans l’intervalle entre la chute d’un mur, à Berlin, et l’écroulement de deux tours, à New York, le monde a basculé, avec les certitudes qui le portaient : celles de la fin (de l’Histoire, du social, de la guerre...), vite corrigées par le retour de l’événement, et celles du bonheur néolibéral sans alternative, que les faits comme les nouveaux résistants s’appliquèrent à démonter.

L’ambition de ce livre est d’offrir la première histoire générale, plurielle et engagée de la dernière décennie du XXe siècle: l’ère de la « fin de l’Histoire » avait besoin de son manuel d’histoire, pour y voir s’entrecroiser culture et politique, pop et peuple(s), régressions brutales et nouvelles zones autonomes temporaires – et pouvoir passer, peut-être, de la fin de tout au début de quelque chose.

François Cusset est historien des idées, professeur à l'université de Paris-Ouest Nanterre, et l'auteur de nombreux ouvrages remarqués dont à La Découverte, French Theory (2003) et La Décennie (2006).

*

Table des matières

Remerciements

Introduction, par François Cusset

Pouvoirs / résistances. Les Nineties en bloc : perspective politique, par Razmig Keucheyan

Cartographier les Nineties

Après les dictatures

Le génocide des Tutsi du Rwanda

L’Afrique fantôme

Inquiétante étrangeté

Le retour des classes dangereuses

Bataille des idées

Le réveil du mouvement social

Commencements

Cinéma / télévision. Survivre : au cinéma, à la télévision, par Emmanuel Burdeau

L’essor des reality shows

Justice cathodique

Musique / pop. Une histoire de bande-son, par Michka Assayas

La fête des asociaux

La world music

Le rap et l’impuissante fureur

Crépuscule de la pop ?

Art / exposition. Arts visuels : la première génération, par Stéphanie Moisdon

Que faire après l’orgie ?

Jeunes, nomades et démons

Fallen Angels

France : la haine de l’art contemporain

« Welcome to twin Peaks »

Contretemps : l’expérience de la Revue de Littérature Générale, par François Cusset à partir de conversations avec Olivier Cadiot et Pierre Alferi

Sexe / genre. Les années trans, par Beatriz Preciado

Métaphore trans et peur du mâle

Les guerres du porno

Féminisation et molécularisation

Trans et queer : postidentitaire

Détourner la pharmacopornographie

Fête / défaite. D’un rave à l’autre : contre-culture et occupation des sols, par Matthieu Rémy

Perpétuité du DIY

House et techno, une double naissance

Danser, un acte politique

Rave parties, free parties et répression

Récupérations, dissolutions, réinterprétations

L’adolescence du jeu vidéo

Contre-culture et contre-politique : même combat, même ambivalence

Vie / mort. Santé et risque à l’âge du sida : les nouvelles batailles du biopouvoir, par Olivier Doubre

Société du risque et bioéconomie

Avant l’entrée en scène des « usagers de la médecine »

Le sida, épidémie mondialisée

Sida : l’épidémie « politique » qui a tout changé

La réduction des risques liés à l’usage de drogues

Du « sang contaminé » à l’idéologie du risque

Les années 1990 : la (courte) décennie des malades

Une biopolitique nouvelle : principe de précaution et capitalisation du risque

High tech / low tech. L’émergence d’Internet : de presque rien à quelque chose, par Xavier de La Porte

La couche existentielle

La couche sociotechnique

La DST, les hackers et « la Baleine »

La couche économique

La couche culturelle

La vogue « VR »

La couche utopique

La couche de la politique globale

Sport / spectacle. La décennie sportive en treize mots clés, par Jérôme Latta

Combinaisons

Seringues

L’arrêt Bosman : le football fait sa révolution libérale

Phénomènes

Sport-biz

Stars

Spectacle

France

Modèle français

Le Dieu-stade

1998

Géopolitique

Yougoslavie

Femmes

Moments

Idées / textes. La surrection des fantômes, ou l’état de la pensée, par François Cusset

La fabrication de l’islamophobie

Vitalité des spectres

Un tournant moral en philosophie ?

Les intellectuels publics, les universitaires et la farce médiatique

Excursus

Économie / finance. Dix ans de mondialisation « heureuse »…, par Frédéric Lordon

De quelques inflations rhétoriques, cependant

La finance mondialisée ou l’état de convulsion permanente

Le chant du cygne du capitalisme de participations croisées : la TGF

La « sagesse » des marchés

La reconquista des actionnaires

Cupidités fin de siècle

La transition russe, laboratoire néolibéral à ciel ouvert

Sous la norme des actionnaires, jusqu’à l’absurde

L’horizon radieux de l’euro

Le magistère des fétus de paille

La ligne parallèle des résistances

Chronologie, par Carole Benaiteau et François Cusset

Bibliographie sélective