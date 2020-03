Fabio Bruschi

Le matérialisme politique de Louis Althusser

Préface d'Étienne Balibar

Mimèsis éditions, 2020

ISBN : 9788869762123

Pages 400

Louis Althusser est l’initiateur d’une ambitieuse tentative de relecture de l’oeuvre de Marx et de redéfinition du matérialisme historique, visant à déterminer une stratégie révolutionnaire et à orienter les organisations de lutte de classe. Loin de se limiter à étudier Althusser comme le témoin critique d’une histoire révolue – celle de la crise du mouvement communiste international – cet ouvrage mobilise des publications posthumes, des textes inédits et des écrits de collaborateurs – Étienne Balibar, Nicos Poulantzas, Jacques Rancière, Christian Baudelot et Roger Establet – qui reflètent l’effervescence intellectuelle d’une époque de grande créativité théorique de la pensée française. Car l’intérêt du travail althussérien réside avant tout dans sa tentative de formuler un véritable programme de recherches collectives. Un ouvrage pour redécouvrir un penseur qui pourrait influencer la pratique politique aujourd’hui encore.

Fabio Bruschi est chargé de cours à l’Université catholique de Louvain, coordinateur pédagogique de l’association Action et Recherche Culturelles et membre du Groupe de Recherches Matérialistes. Il est l’auteur de plusieurs articles sur Althusser et la philosophie française contemporaine parus, entre autres, dans Historical Materialism, Rethinking Marxism, Actuel Marx et Revue philosophique de Louvain.

