François Bompaire

L’Espace politique de la littérature. Lire André Gide après #MeToo

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque gidienne, 2021

Relire André Gide à partir de sa part d’ombre – consentement, pédophilie, colonialisme – fait apparaître sa façon d’assumer ces problèmes dans son œuvre et d’y construire une politique de la lecture. Il devient alors possible de réinterroger le dialogue théorique franco-américain et les valeurs qu’il porte.

