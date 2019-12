Eisenstein et le constructivisme russe

François ALBERA

Mimésis, 2019

476 p.

26 €

ISBN : 9788869762048

En 1929, Eisenstein aurait dû prononcer une conférence lors de la grande exposition de cinéma et photo des avant-gardes internationales, à Stuttgart. Il y développe sa conception de l’art et du cinéma. Cet ouvrage propose une édition critique de ce texte fondamental : dans sa version initiale allemande et dans une traduction française inédite. Les variantes des différentes éditions et les notes additionnelles en russe sont également présentées. Dans sa deuxième partie l’ouvrage donne une définition du constructivisme au-delà du point de vue esthétique, en dessinant précisément le contexte culturel et politique de cette période. Sont enfin analysés les liens qu’Eisenstein a entretenu avec ce mouvement constructiviste – né dans les arts plastiques, étendu au théâtre et à la photographie, et enfin au cinéma.

François Albera, historien de l’art et du cinéma, spécialiste d’Eisenstein dont il a édité plusieurs textes, a publié également des textes de Kouléchov, des Formalistes russes et des ouvrages sur les rapports du cinéma avec les autres arts (Albatros des Russes à Paris, L’Avant-garde au cinéma, Le cinéma au défi des arts) et sur le cinéma au sein des autres médias (Cinema Beyond Film, Ciné-dispositifs).

