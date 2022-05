Adresse : Musée de l'histoire vivante de Montreuil

Michel Ragon (1924-2020), auteur de romans populaires à succès – Les Mouchoirs rouges de Cholet, La Mémoire des vaincus – a bâti une œuvre dont la richesse s’explique notamment par son parcours d’autodidacte. Cette exposition en éclaire les différentes étapes, de Nantes à Paris où le jeune poète connaîtra la consécration. Quatre salles brossent un portrait de Michel Ragon en passeur : transfuge de classe formé par la lecture de La Fontaine, Rousseau, Diderot et Proudhon, il rencontre Henry Poulaille et, fidèle à ses origines, se lance dans une histoire de la littérature prolétarienne que prolongent d’importants ouvrages sur l’architecture et l’urbanisme conçus comme des projets sociaux. Ami d’artistes de renom (Atlan, Soulages, les membres de CoBrA, Jean Dubuffet, Gaston Chaissac, Alain Bourbonnais, entre autres), pionnier de la critique d’art moderne, il n’a cessé de bâtir des ponts entre les savoirs et les publics. C’est ainsi qu’avec le seul certificat d’études d’avant-guerre en poche, il a pu soutenir une thèse d’État à plus de 50 ans.



Le Musée de l'histoire vivante de Montreuil (31 bd Théophile-Sueur - 93100 Montreuil) lui consacre quatre salles : l'exposition "Michel Ragon, un autodidacte toujours sur la brèche" se tiendra dans ses murs entre mai et décembre 2022.

Elle sera inaugurée le samedi 14 mai 2022 à partir de 17 h, dans le cadre de la Nuit européenne des musées. L'entrée est libre.

Au programme :



• Visite guidée de l’exposition par Sarah Al-Matary et Françoise Ragon

• Apéritif

• Diffusion du film documentaire de Jean-François Giré Michel Ragon, itinéraire d'un autodidacte (La Cie des Indes production)

• Discussion « À la rencontre de Michel Ragon» par Thierry Maricourt (écrivain) et Patrick Verdin (bibliographe)

• Un espace librairie sera proposé au public par Libertalia

Commissariat d’exposition : Sarah Al-Matary, maîtresse de conférences en littérature à l’université Lumière Lyon 2 et Véronique Fau-Vincenti, responsable des collections au Musée de l'Histoire vivante de Montreuil ; conseil scientifique et prêt d’oeuvres : Françoise Ragon.

Exposition en partenariat avec l’Institut universitaire de France.