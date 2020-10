Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature

Exposition Józef Czapski | Peintre et écrivain

Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, Montricher, Suisse (VD)

Du 3 octobre 2020 au 17 janvier 2021

Peintre, écrivain, critique et penseur éclairé, Józef Czapski (Prague, 1896-Maisons-Laffitte, 1993) a traversé l’entier du XXe siècle, et en a connu intimement les tragédies et bouleversements. D’origine polonaise, il grandit dans un Empire russe en déclin. La Première puis la Seconde Guerre mondiale le confrontent comme soldat et officier aux affres et revers des conflits, de son emprisonnement en 1939 dans le camp soviétique de Starobielsk à son combat contre le nazisme au sein de l’armée polonaise d’Anders à partir de 1941. Dès l’après-guerre, Czapski s’installe près de Paris, à Maisons-Laffitte, sans jamais plus pouvoir retourner en Pologne. Il devient membre actif de la célèbre revue de la dissidence polonaise Kultura, éditée en France, et n’aura de cesse de dénoncer les totalitarismes et les mensonges de l’histoire, tel le massacre de Katyń dont il est l’un des rares rescapés.

Si ses œuvres ont été détruites durant la guerre, Czapski se remet à l’ouvrage depuis sa chambre-atelier, il écrit et peint à nouveau activement durant cinq décennies. En témoignent les quelque trois cents volumes de ses journaux intimes quotidiennement emplis, entre 1941 et 1992, de notes, de recherches, dessins et aquarelles entremêlés, qui contiennent en germe tous ses textes littéraires – Souvenirs de Starobielsk et Terre inhumaine –, ses essais sur l’art – L’Œil ou encore Tumulte et spectres – et tous ses tableaux. La peinture donnant plein sens à sa vie, Czapski écrivait « Je respire toujours de ma respiration, je vois toujours, je respire toujours avec les yeux. » De ce souffle se déploie un langage pictural fondé sur la tache de couleur, concentré sur la nature, distillée, épurée, de tout ce qui n’est pas essentiel.

A travers un choix de journaux, de livres, de dessins, ainsi qu’un ensemble d’œuvres peintes significatives, des autoportraits aux natures mortes, en passant par des paysages et des scènes de « théâtre du quotidien » et de musée, l’exposition de la Fondation Jan Michalski donne à voir le processus de création de l’écriture à la peinture de Józef Czapski, une destinée exceptionnelle dans une âme profondément humaniste.

Parallèlement, pour poursuivre le parcours dans la peinture de Czapski, une cinquantaine de tableaux sont présentés à Chexbres à la Maison des arts Plexus de Richard Aeschlimann, ami et galeriste suisse de l’artiste polonais depuis 1976, soulignant que la Suisse lui fut aussi un refuge, un lieu de reconnaissance privilégié, où se sont noués des liens avec des artistes, des écrivains et avec ses éditeurs L’Âge d’Homme et Noir sur Blanc.

Ouverture de l’exposition

Du 3 octobre 2020 au 17 janvier 2021

Mardi à vendredi, de 14h à 18h

Samedi et dimanche, de 11h à 18h



Entrée CHF 5.- (plein tarif) | CHF 3.- (étudiants, groupes, retraités, chômeurs, AI)

Gratuit pour les moins de 18 ans et les habitants de Montricher

Entrée gratuite chaque premier dimanche du mois

Les espaces publics de la Fondation Jan Michalski sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.