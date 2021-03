Université de Picardie Jules Verne (Amiens)

Explorations postmémorielles : formes, enjeux, perspectives / Postmemoriale Erkundungen: Formen, Herausforderungen, Perspektiven

Colloque international

Amiens, 9 – 11 juin 2021

Présentation

Ce colloque se propose d’étudier les nouvelles modalités et configurations du projet « postmémoriel » (Hirsch 1997) dans la littérature et les arts du monde germanique. Devant la multiplication d’œuvres à visée testimoniale émanant de générations qui n’ont pas personnellement vécu les violences collectives du XXe siècle (colonisation, guerres, déportations, expulsions, génocides...), nous tenterons de cerner la portée de ce phénomène dans le contexte politique et culturel de l’aire germanophone.

On s’intéressera notamment aux conditions d’émergence de cette production hétérogène visant à recouvrer ou à construire, par l’imagination et à l’appui d’archives, une « mémoire par procuration » (Zeitlin 1998) de violences politiques subies par d’autres. On interrogera également l’intrication de différents héritages et la mobilisation de perspectives plurielles dans ces récits dont les stratégies narratives empruntent autant au puzzle qu’à l’enquête policière ou au chantier archéologique.

En portant l’attention sur la diversification des points de vue adoptés dans la transmission d’une « mémoire écrasante » (Hirsch) qui n’est plus exclusivement, désormais, celle des survivants juifs de la Shoah, il s’agira, entre autres, de prendre la mesure d’une situation où le face-à-face entre héritiers des victimes et des bourreaux cède peu à peu la place à des configurations plus complexes, laissant apparaître des effets d’écho entre différentes expériences traumatiques et se prêtant à des approches multidirectionnelles et intersectionnelles.

Bien que centré sur l’espace germanophone, le projet a vocation à mettre au jour des phénomènes d’imbrication et de circulation aussi bien intra-nationaux (postmémoires croisées de juifs, déportés du travail, « déplacés », homosexuels, roms et sintés…) que transnationaux (trajectoires déterminées par l’exil et les déportations) et internationaux (mise en perspective européenne et transcontinentale).

La réflexion s’appuie principalement sur le concept de « postmémoire » forgé par Marianne Hirsch. Elle pourrait cependant se nourrir d’autres approches et notions, comme par exemple « lieux de mémoire » (Pierre Nora) « tiers espace » (Homi K. Bhabba), « non-lieu » (Marc Augé), « non-lieu de mémoire » (Gérard Noiriel), « contre-histoire » et « contre-mémoire » (Michel Foucault), ou encore « mémoire multidirectionnelle » (Michael Rothberg).

Axes thématiques

Le colloque s’organisera autour des thèmes suivants :

Articulation entre l’objet testimonial et les procédés littéraires employés, notamment au prisme de la récurrence des paradigmes du secret et de l’enquête, du non-lieu et de l’achoppement, de la trace et de la survivance, de la conjecture et de la revenance

(Re-)négociation dans ce contexte du rapport entre l’individu (dépositaire d’une mémoire « mineure » traumatique) et le collectif (national et transnational)

Contribution du projet postmémoriel à la reconfiguration discursive de la mémoire nationale : dans quelle mesure le processus de transnationalisation et de complexification du discours mémoriel, enclenché par les mutations de la mémoire de la Shoah et par les mouvements migratoires, conduit-il à une inclusion dans la conscience collective de violences subies dans d’autres espaces, qu’elles soient antérieures (domination coloniale, premiers génocides du XXe siècle) ou ultérieures (expériences traumatiques des réfugiés venus d’autres parties du monde, depuis les boat-people rescapés de la guerre du Vietnam jusqu’aux réfugiés syriens aujourd’hui) ?

Partage ou éclatement du paysage mémoriel : de quelle manière la mémoire endogène (nationale), par hypothèse monolithique et tendanciellement totalisante, interagit-elle dans le corpus étudié avec des mémoires exogènes, plurielles et potentiellement subversives ? Dans quelle mesure ces différentes mémoires suivent-elles des voies parallèles voire divergentes, qui les rendent antagonistes ou concurrentielles, et dans quelle mesure peuvent-elles au contraire se révéler complémentaires voire convergentes, et susceptibles de se fructifier mutuellement ?

Programme du colloque / Tagungsprogramm

Mittwoch, 9. juni

Transnationalität der Erinnerung

14:15 Begrüßung (Anne Duprat, Leiterin des CERCLL)

Inhaltliche Einführung (Christine Meyer)

14:40 Eröffnungsvortrag von Marianne Hirsch (New York)

Statelessness, Vulnerability, Postmemory

15:25 Diskussion (Moderation: Albert Gouaffo) und Pause

15:40 Herausforderungen transnationaler literarischer Erinnerung

Andrea Geier (Trier)

16:30 Flucht, Trauma, Postmemory: Ulrike Draesners Roman Sieben Sprünge vom Rand der Welt

Axel Dunker (Bremen)

16:55 Implizierte Subjekte, postmemoriale Performanzen und säkulare Pilgerreisen: W. G. Sebald, Robert MacFarlane und Wolfgang Büscher

Anne Fuchs (Dublin)

17:40 Diskussion (Moderation: Marianne Hirsch)

Donnerstag, 10. Juni

Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg revisited

9:30 Zwischen erwachsenen Schreib- und jugendlichen Leserinteressen: Wie Jugendbuchautoren der postmemorialen Generation vom‚ „Dritten Reich“ erzählen

Britta C. Jung (Dublin)

9:55 Eleonora Hummel, Die Fische von Berlin: Erinnerungsdiskurs zwischen Aus- und Rückwanderung

Cécile Chamayou-Kuhn (Metz)

10:25 Die große Gedächtnisfabrik: Das deutschsprachige Kino erzählt die Flucht und Vertreibung im Schatten der Schuld- und Opferfrage

Brigitte Rigaux-Pirastru (Angers)

10:50 Diskussion (Moderation: Anne Fuchs) und Pause

11:15 Keine Rückkehr in das Haus unter dem Fliederbusch: Bernhard Blank, eine Stimme gegen das Vergessen in Ursula Krechels Roman Geisterbahn

Marion Dufresne (Lille)

11:40 From East Prussia to the Tiergarten: The Fragile memory of the Roma Genocide

Eve Rosenhaft (Liverpool)

12:05 Postmemoriale Spurensuche und graphisches Erzählen: Nora Krugs Graphic Memoir Belonging: A German Reckons with History and Home (2018)

Christine Roger (Amiens)

12:30 Diskussion (Moderation: Axel Dunker) und Mittagessen

Fluchtlinien der Shoah

14:00 Familiengedächtnis und kulturelles Selbstverständnis in Lena Goreliks und Olga Grjasnowas Prosa

Arvi Sepp (Brüssel)

14:25 Von postmemory zu implication: Figuren und Figurationen des Nachbarschaftlichen in Katja Petrowskajas Vielleicht Esther

Maria Roca Lizarazu (Birmingham)

14:50 Diskussion (Moderation: Bernard Banoun) und Pause

15:15 Klage, Anklage, Klagelied: Poetik und Öffentlichkeit im Schreiben von Esther Dischereit

Katja Schubert (Paris)

15:40 „Kaddisch für die Armenier“: Das Märchen vom letzten Gedanken von Edgar Hilsenrath

Andrée Lerousseau (Lille)

16:05 „Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht“: Postmemory-Geschichte(n) in Ulrike Ottingers Film Exil Shanghai und Ursula Krechels Roman Shanghai fern von wo

Linda Koiran (Paris)

16:30 Diskussion (Moderation: Christine Roger)

Freitag, 11. Juni

Multiperspektivische Ansätze

9:30 „Die Menschen werden wie Radieschen umgetopft - aber sogar Radieschen vertragen das nicht“: Der Krieg und die Folgen bei Siegfried von Vegesack und Lutz Dettmann

Anne Sommerlat (Amiens)

9:55 Spurensuche und zeitlose Erinnerung in Nino Haratischwilis Das achte Leben (2014)

Anna Gvelesiani (Paris)

10:20 Postmigration und Postmemory in deutscher und französischer Gegenwartsliteratur: Vermittelte und erworbene Geschichte(n) der „Generation danach“

Myriam Geiser (Grenoble)

10:45 Diskussion (Moderation: Katja Schubert) und Pause

11:15 Multidirectional Memory bei Alexander Lenard: deutsche Einwanderung und Holocaustgedächtnis im postkolonialen Brasilien

Hélène Thiérard (Saarbrücken)

11:40 Postmemory-Narrative und Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in der deutschen Gegenwartsliteratur – Am Beispiel Kamerun oder der Belltownaufruhr (2014) von Josef Fischer

Albert Gouaffo (Dschang)

12:05 Diskussion (Moderation: Arvi Sepp) und Abschluss der Tagung

