Europe, n° 1109-1110, sept.-oct. 2021:

Alexandre Vialatte – Tanguy Viel

L’idéal d’Alexandre Vialatte (1901-1971) était d’être « sobre, rapide, dense comme le marbre, aérien comme le papillon ». Sans oublier l’humour. Mais l’humour de Vialatte est aux antipodes de celui des amuseurs patentés. Il est fait de précision, de poésie et d’apparente incongruité. Dans ses romans comme dans ses chroniques, le chatoiement de l’écriture de Vialatte vient souvent d’un jeu de lumière dans l’ironie, qui en fait varier l’intensité. Férocité, dérision et tendresse se superposent dans le plissé de la phrase de cet écrivain qui a su éviter la lourdeur du sérieux pour dire des choses graves.

Textes de Denis Wetterwald, Bernard Chambaz, Michel Besnier, Béatrice Commengé, Jean Dutourd, Pierre Jourde, François Taillandier, Hervé Gaymard, Marie-Hélène Raynaud, Fulvia Dal Zotto, Pierre d’Almeida, Denis Grozdanovitch, Marianne Silberfeld-Brouard, Marie-Louise Audiberti, Christian Moncelet, Inès Vissouze-De Haven, Christian Dedet, Michel Chrestien, Marc-François Bernier, Bernard Jannin, Jérôme Trollet, Alexandre Vialatte.

Romans, essais, récit de voyage à quatre mains, livret d’opéra, l’œuvre de Tanguy Viel affirme sa cohérence à travers des cheminements et des dispositifs singuliers : c’est une attention, toujours vive et inquiète, à la puissance des formes. Une ligne de basse parcourt son œuvre : la mélancolie. C’est elle qui donne une couleur à ses livres, empruntant volontiers au film noir ses codes, son atmosphère et sa tension.

Textes de Laurent Demanze, Didier Coureau, Laetitia Gonon, Pascale Roux, Maxime Decout, Catherine Mariette, Marion Mas, Claude Coste, Brigitte Ferrato-Combe, Tanguy Viel.

