Études Stéphane Mallarmé, n° 6

Classiques Garnier, 2020.

Sommaire

Gordon Millan

Éditorial / Editorial 9

NOTES ET DOCUMENTS /

NOTES AND DOCUMENTS

Hervé Joubeaux

La Glose à l’Après-midi d’un Faune de V. Emm. C. Lombardi.

Un épisode de la controverse Ghil-Mallarmé /

La Glose à l’Après-midi d’un Faune by V. Emm. C. Lombardi.

An episode in the Ghil-Mallarmé dispute 11

LECTURES / ARTICLES

Barbara Bourchenin

Du texte à la texture chez Marcel Broodthaers,

Michalis Pichler et Jérémie Bennequin.

Une relecture de Stéphane Mallarmé à l’ère du glitch /

From text to texture in Marcel Broodthaers,

Michalis Pichler, and Jérémie Bennequin.

A rereading of Stéphane Mallarmé in the era of the glitch 23

Piero Carreras

L’éventail et le labyrinthe. Mallarmé et l’aléa musicale /

The fan and the labyrinth. Mallarmé and musical contingency 47

Adeline Heck

La musique devenue Circé.

Le différend érotique entre Mallarmé et Wagner /

Music as Circe. The disagreement between

Mallarmé and Wagner on eroticism 77

Salah Oueslati

L’image de Madame Mallarmé

à partir de quelques pièces des Poésies /

The image of Madame Mallarmé

based on some extracts from Poésies 95

Sandra Poujat

Adieux maritimes, la mer comme tombeau et renouveau

de la poésie. Résurgences du propemptikon au service

d’une poétique du rien chez Mallarmé / Maritime farewells,

the sea as the grave and the renewal of poetry. Resurgences

of propemptikon for a poetics of nothingness in Mallarmé 109

Wilfried Smekens

Le Tombeau de Vasco.

Sur Au seul souci de voyager de Mallarmé /

The tomb of Vasco.

On Mallarmé’s Au seul souci de voyager 125

ACTUALITÉS MALLARMÉENNES /

MALLARMÉ NEWS

Programmation Musée Stéphane Mallarmé /

Program of the Musée Stéphane Mallarmé 147

