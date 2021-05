Études Stéphane Mallarmé n° 7,

Classiques Garnier, 2021.

EAN13 : 9782406115496.

Sommaire

Gordon Millan

Éditorial / Editorial

NOTES ET DOCUMENTS /

NOTES AND DOCUMENTS

Robert Boncardo

« Un seul nombre demeure et il ne peut venir

que d’Un coup de dés ». Entretien avec

Jean-Claude Milner sur Stéphane Mallarmé /

Only one number remains and it can only come

from Un coup de dés. An interview with

Jean-Claude Milner on Stéphane Mallarmé

LECTURES / ARTICLES

Laurence Gossart

Le Nénuphar blanc. De la révélation d’un

fluide graphique /

Le Nénuphar blanc. The revelation of graphic fluidity

Odile Hamot

Hérodiade aux miroirs / Hérodiade in the mirror

Laurent Mourey

Mallarmé, les états du lyrisme /

Mallarmé, different states of lyricism

ACTUALITÉS MALLARMÉENNES /

MALLARMÉ NEWS

Musée Stéphane Mallarmé / The Mallarmé museum.

Résumés/ Abstracts