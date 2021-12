Le 21 novembre 2020, Bérénice a fêté ses trois cent cinquante ans. C’est à l’automne 1670, en effet, que Racine transforma la scandaleuse reine juive, dont les historiens anciens avaient laissé un portrait peu flatteur, en une amante sublime et résignée, héroïne du renoncement, digne par son sacrifice de rejoindre la galerie des grandes amoureuses de la littérature. Le présent numéro d’Études Épistémè se propose, un an après cet anniversaire, de dégager les grandes tendances de la critique actuelle, mais aussi d’examiner l’évolution des mises en scène d’une tragédie capable, encore aujourd’hui, de nourrir la création littéraire et artistique.

Sommaire

Caroline Labrune, Servane L’Hopital, Victoire Malenfer et Tony Gheeraert

Avant-propos [Texte intégral]

Bérénice après Bérénice: réception et mise en scène

Caroline Labrune

Trois cent cinquante ans de concurrence. Les Bérénice, du duel officiel au verdict implicite [Texte intégral]

A 350-year-old Rivalry. From Official Duel to Implicit Verdict

Sylvain Ledda

Bérénice romantique [Texte intégral]

Romantic Bérénice

Sylvaine Guyot

Les Bérénice de Faustin Linyekula : approche interculturelle et historicité plurielle du répertoire classique [Texte intégral]

Faustin Linyekula’s Bérénice Diptych: An Intercultural Approach to and Plural Historicity of the French Neoclassical Repertoire

Servane L’Hopital

Mettre en scène Bérénice : pour en finir avec le palais à volonté [Texte intégral]

Staging Bérénice : to put an end to the “palais à volonté”

Trois siècles et demi de lectures critiques

Tristan Alonge

La Bérénice anglaise de Thomas Otway, ou Racine sans Aristote [Texte intégral]

Thomas Otway’s English Bérénice, or Racine without Aristotle

Elisabetta Sibilio

Les Isolates dans les tragédies de Jean Racine. Le cas de Bérénice [Texte intégral]

The Isolates in Racine’s Tragedies. The Case of Bérénice.

Jennifer Tamas

Le consentement tragique : Bérénice au miroir de Marie Mancini [Texte intégral]

Tragic Consent: Bérénice as a Mirror of Marie Mancini

Laurent Thirouin

Bérénice, poésie pure ou tragédie pure ? [Texte intégral]

Bérénice, Pure Poetry or Pure Tragedy ?

L’ombre de Port-Royal

Constance Cagnat-Deboeuf

La fausseté des vertus dans Bérénice [Texte intégral]

The Falseness of Virtues in Bérénice

Laurence Plazenet

« De mes pleurs vous ne vous rirez plus » : le Cas Antiochus [Texte intégral]

“Of my tears you shall no longer laugh”: The Case of Antiochus

Victoire Malenfer

« Cet amour est ardent, il le faut confesser. » La tragédie de l’amour excessif et de l’attachement dans Bérénice [Texte intégral]

“It is an ardent love, one must confess it so”: The Tragedy of Excessive Love and Attachment in Bérénice.

Tony Gheeraert

Bérénice, l’amour en fuite [Texte intégral]

Bérénice, Fleeting Love