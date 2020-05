Études de lettres, n° 312 : "1980. L'an zéro du monde contemporain ?" ( sous la dir. de J. Meizoz et G. Philippe)

Études de lettres, n° 312 :

"1980. L'an zéro du monde contemporain?

Sous la direction de Jérôme Meizoz et Gilles Philippe

PDF 1,9M

250 pages - 22 CHF

ISBN 978-2-940331-73-4

Pour vous, ou dans votre domaine, de quoi l’année 1980 est-elle le nom? Telle est ici la question posée aux chercheuses et chercheurs de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Cette aventure interdisciplinaire interroge le possible seuil que représente 1980 tant pour les historiens de la littérature qui retiennent usuellement cette date comme l’an zéro de notre contemporanéité que pour bien des sociologues qui font naître en 1980 les premiers enfants de la «génération Y», celle qui dicte aujourd’hui la norme esthétique et idéologique.

La mosaïque des réponses apportées à cette question dessine une sorte de portrait chinois de l’an huitante en une cinquantaine de tesselles littéraires, artistiques, culturelles, sociales, politiques, scientifiques, technologiques, philosophiques et intellectuelles.

Sommaire

