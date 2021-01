Université de Bourgogne (via Teams)

Études de genre et travaux sur les femmes : quelles nouvelles lectures du XVIIe siècle ?

Comment les études de genre et les travaux sur les femmes sont -ils en train de modifier les approches et la compréhension même du XVIIe siècle littéraire?

Cette après-midi d’étude, organisée pour les étudiants de Licence 2, dans le cadre d'un module intitulé « Le genre de l’héroïsme au XVIIe siècle » (les textes au programme étant Le Cid de Corneille et Le Grand Cyrus des Scudéry) est ouverte à tous et à toutes, étudiant.e.s et enseignant.e.s intéressé.e.s via le canal Teams indiqué ci-dessous. L'ordre des intervenants n'est pas encore fixé.

L'après-midi se déroulera de 13h à 18h via la plateforme Teams.

Laurence Giavarini, université de Bourgogne : introduction

Marie-Frédérique Pellegrin, université de Lyon 3 : « Philosophes et philosophesses. Nouveaux corpus, nouvelles méthodes en philosophie moderne ».

Matthieu Dupas, université de Northwestern : « La ‘Carte de Tendre’ de Madeleine de Scudéry au prisme de l’histoire du genre et de la sexualité ».

Edwige Keller, université de Lyon 2 : « Fabuleuses fabulistes au XVIIe siècle ? Penser la fable au féminin après La Fontaine ».

Aurore Evain, autrice, traductrice, metteuse en scène (https://www.auroreevain.com/) : « Découvrir, éditer et mettre en scène le matrimoine théâtral ».

Les conférences seront retransmises sur Teams…

Pour toute demande d'information supplémentaire, contacter Laurence Giavarini.