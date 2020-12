Presses Universitaires du Septentrion, 362 p., 26€

ISBN-10 2757432869

ISBN-13 978-2-7574-3286-0

« Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même ». Et si ce constat dressé par Marcel Proust pouvait également s'appliquer à ce lecteur collectif qu’est l’espace de réception, dans le cadre d’un transfert culturel littéraire ?

L’observation de la diffusion, de la réception et de la traduction de l’œuvre de Proust au Brésil permet d’appréhender les mutations culturelles que connaît le pays dans la première partie du XXe siècle. On découvre que cette œuvre importée y est lue en rapport avec les différents espaces culturels du pays, et on comprend alors de quelle manière À la recherche du temps perdu devient dans ces Brésils un classique littéraire.

En partant de la circulation littéraire, on mesurera le rapport des élites brésiliennes avec les interlocuteurs fantômes que sont durant la période la France et sa vie culturelle.

Cette circulation de Proust est un révélateur qui offre une radiographie des milieux intellectuels brésiliens du premier XXe siècle.