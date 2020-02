"Ethnoscénologie, les fondements épistémologiques et méthodologiques". Conf. J.-M. Pradier (Nice)

Université Côte d'Azur (Nice)

Une conférence donnée par Jean-Marie Pradier intitulée : Ethnoscénologie, les fondements épistémologiques et méthodologiques, se tiendra le lundi 2 mars 2020 de 11h. à 14h. en salle IT177 de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l’Université Côte d’Azur (98 boulevard Edouard Herriot, Nice)

Jean-Marie Pradier est ethnoscénologue, Professeur émérite de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis où il a codirigé le Département Théâtre jusqu’en 2009. Cette conférence est organisée par Pierre Philippe-Meden et les étudiant·e·s du séminaire d’ethnoscénologie du parcours arts du spectacle – théâtre du master Arts.

Le terme ethnoscénologie est apparu pour la première fois en titre d’un manifeste publié dans la revue Théâtre/Public au printemps 1995. Les auteurs déclaraient la nécessité de s’opposer au préjugé ethnocentriste dans l’approche et l’étude de la diversité des formes et des pratiques spectaculaires humaines organisées. L’ethnoscénologie se définit comme l’étude de la dimension esthétique des incarnations de l’imaginaire au sens strict du terme. L’imaginaire n’est pas l’antonyme de la raison et du réel. Il nomme cette potentialité cognitive qui nourrit l’action dans ses modalités plurielles.

L’incarnation est à prendre au pied de la lettre : le corps en action. C’est ainsi que s’avère indispensable la pluridisciplinarité incluant les sciences de l’art, de la vie, des sociétés et l’expérience concrète des performeurs. Ainsi, l’ethnoscénologie s’inscrit-elle dans le courant dynamique qui envisage l’exigence d’une écosophie.